Con ofertas imperdibles, reabrió “La Panificadora”

3 septiembre, 2025 0

Este miércoles se dio la re-apertura de “La Panificadora” en la esquina de Avenida San Martin y Tacuarí, con novedosos precios y ofertas imperdibles. Para ello, LU 24 mantuvo una conversación con Sergio Soule, propietario de la panificadora.

Con mucho compromiso, como siempre ha tenido costumbre la panificadora, reabrieron y ya han recibido mucha gente en el local. Con un contexto parecido a cuando abrieron por primera vez en el 2001, mantienen el mismo concepto del primer día de aquella primera apertura.

Trabajarán de lunes a sábados de 8:30 a 12:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas.

Ofrecerán oferta de pan a $1.500 el kilo, facturas a $3.500 la docena además de 3 prepizzas a $1.500 y 2 docenas de sándwiches de miga a $20.000

Para finalizar, emotivamente, agradeció a personas que le dieron una mano en su camino a la re-apertura y destacó el acompañamiento de su gente cercana con mucho cariño.

