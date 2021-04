Con presencialidad completa, se dictan las clases en la Escuela 17 de Orense

En la Escuela Primaria Nº 17 “Bernardino Rivadavia” de Orense el curso lectivo 2021 se desarrolla con presencialidad completa en las aulas.

La directora, María Clelia Fernández, informó a LU 24 que la matrícula es de 97 alumnos y dijo que “por los espacios que tenemos hemos logrado la presencialidad completa”.

Indicó que los alumnos “vienen de lunes a viernes de 8 a 12, pero de forma escalonada: las entradas y las salidas, dividimos el patio para que las burbujas no se mezclen, entramos y salimos por lugares distintos al recreo, dentro de los estructural pudimos acomodarnos”, explicó.

“Veníamos de muchos meses de obras, el año pasado tuvimos la construcción de un SUM que será compartido con la Escuela 8, el CEF y nuestra escuela, y logramos llegar a tiempo para comenzar las clases el 1 de marzo con una presencialidad completa”, comentó.

“Los chicos se adoptan mucho más fácilmente que los adultos, tienen muy claro el entrar en forma escalonada, mantener el espacio entre ellos, el uso del barbijo, realmente no hemos tenido quejas, ellos han cumplido al pie de la letra, traen su planilla firmada, su declaración jurada, nos acostumbramos. Es muy lindo verlos cumplir con esto. Es un esfuerzo de todos y los padres colaboran muy bien”, subrayó Fernández.

“Implementamos la virtualidad para los alumnos que pueden tener anginas, catarro o una tos que le agarró porque se enfrió un poquito haciendo Educación Física, pero casos de Covid-19 no hemos tenido, si la presencia de algunos síntomas que hacen que los chicos se queden en las casas. Hemos concientizado a las familias que ante algún síntoma de cualquier enfermedad lo más prudente es quedarnos en casa. Este no es el momento de ir resfriados a la escuela, como por ahí pasaba antes y les mandamos las tareas y trabajamos virtualmente”, precisó.

En cuanto a los auxiliares, manifestó que “tenemos dos a la mañana y uno solo a la tarde, por lo que nos estaría faltando otro más ya que las tareas son múltiples”.

