Con protocolo general y pautas específicas, hoy vuelven varias disciplinas deportivas

24 junio, 2020

Se habilitaron nuevas actividades deportivas, algunas individuales y otras por parejas, sobre las cuales ya se venía trabajando entre la Dirección de Deportes municipal y las entidades donde se practican para la elaboración de protocolos específicos. Así, desde hoy podrán volver a la actividad el patín artístico, las bochas, pelota a paleta, natatorios y gimnasia artística para el equipo de competencia federado. Para eso se firmó entre entidades y autoridades un acta de compromiso, que implica el cumplimiento de las pautas sanitarias y de distanciamiento social.

“Hay un protocolo general escrito por el secretario de Salud, doctor Gabriel Guerra, mientras que desde el área de Deportes nosotros elaboramos uno específico para cada disciplina. Y a cada institución se le entregan ambos; son muy diversos, y se diferencian entre sí porque cada disciplina requiere cuestiones distintas”, aseguró el titular de la cartera deportiva municipal, Guillermo Orsili.

También hizo referencia a la recorrida que hicieron desde su área por los gimnasios que ya abrieron sus puertas, y aseguró en este sentido que “todos están trabajando de una manera muy seria, no con el caudal de gente que estaban acostumbrados porque se nota la merma en las listas que fuimos recogiendo en los últimos días, lo que muestra también que hay cautela en la gente. Pero lo principal es que los propietarios puedan volver a trabajar, a abrir sus puertas, y lo están haciendo con entusiasmo, más allá de que quizá en estos primeros tramos no resulte redituable la actividad”.

Finalmente, anticipó que están en análisis la apertura de las canchas de fútbol 5 y los deportes colectivos, que más allá de contar ya con sus protocolos, no están aún en condiciones sanitarias de avanzar.

