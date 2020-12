Con protocolos estrictos, la Escuela Técnica hará sus actos de colación de grado

3 diciembre, 2020 Leido: 23

El vicedirector de la Escuela de Educación Técnica Nº1, Hugo Muda, anunció hoy que los actos de colación de grado se harán en forma presencial, en el patio del establecimiento para mantener el distanciamiento, y en dos fechas, una para Electromecánica y otra para Alimentos y Maestro Mayor de Obras. “Habrá que cumplir un protocolo que permite sólo dos invitados por alumno, además de tomar la temperatura al ingreso, colocación de alcohol en gel en las manos y una salida por dos lugares para evitar la aglomeración de personas”, indicó.

La entrega de diplomas está en análisis, pero como no puede haber traspaso de objetos, en principio el propio alumno tomaría su diploma de una mesa donde estarán dispuestos.

Para los presentes habrá sillas colocadas en grupos de tres, para que el alumno la comparta con sus dos invitados, y distanciadas entre sí. Y habrá un micrófono para cada una de las tres personas que hablarán en el acto.

Y según indicó Muda, esta será la primera vez que, al menos en el ámbito educativo, los alumnos se volverán a encontrar, ya que no hubo actividad de revinculación presencial. Mientras tanto, los equipos de la escuela han continuado haciendo tareas de mantenimiento, preparándose para un 2021 en el que, según admitió el docente, “todavía no se sabe cómo se iniciarán las clases, pero todo indica que convivirán la presencialidad, pero en grupos reducidos, y lo virtual. Mientras tanto, se previó que los alumnos que no alcancen los contenidos prioritarios en este período, los puedan acreditar durante diciembre, febrero, marzo y abril, y luego de eso continúa con una asistencia acompañada”.

Volver