Han comenzado las clases en la mayoría de los establecimientos educativos de toda la provincia, y en Tres Arroyos no fue la excepción. En una recorrida por las escuelas que comenzaron con la actividad, en la Escuela N° 1 se encontraba la consejera Escolar de Juntos por el Cambio, Guillermina Iriarte, supervisando el inicio de clases.

“El protocolo se está cumpliendo, se toma la temperatura, alcohol en gel, los alumnos tienen que presentar la declaración jurada al ingreso” sostuvo en primer lugar Iriarte. Y añadió “mayormente en todas las escuelas es presencial, una semana un grupo y otra semana otro grupo, y hay algunos escuelas o jardines puntuales con algunas dificultades, que van a seguir de manera virtual, por ejemplo el jardín 912, la escuela N° 8 tiene suspendido el turno mañana porque no tiene agua”.

Tampoco iniciaron las actividades en la Escuela N° 16

Con respecto a los inconvenientes que tienen envuelto al inicio del ciclo lectivo en la Escuela N° 16, indicó “en la escuela N° 16 lo que sucedió es que se llevó a cabo una división porque comparten edificio con la escuela secundaria n° 9, ya que estamos esperando la nueva sede de Villa de las Américas que todavía está parada la obra” y en ese sentido manifestó que “estamos haciendo todo lo posible, no tenemos nada oficial, pero cabría la posibilidad de que se empiece a destrabar el tema legal, por lo que hay posibilidades de retomar la obra en la brevedad”.

Asimismo, sostuvo que en las instalaciones de la escuela “se ha hecho una división para tener un salón más y albergar a la matrícula de la secundaria, y ha habido ciertas cuestiones porque la escuela es patrimonio histórico por sus años, esto es en realidad de vieja data, cuando se han empezado a compartir los edificios lamentablemente, ha sucedido para todas las escuelas que han tenido que compartir primaria y secundaria”

Por otra parte, un tema que también sucede en ésta institución, como en otras, expresó Iriarte que “hay algunas escuelas que no han podido comenzar por una cuestión de designación de auxiliares que en realidad con las licencias que se van cargando a la aplicación, lleva un tiempo para autorizar el reemplazo que llega designado desde Provincia” y añadió “el miércoles será el acto público en modalidad presencial”.

Escuela N° 5: se espera la mudanza al edificio recuperado para principios de abril

En cuanto al inicio de clases en la Escuela N° 5, Guillermina Iriarte, sostuvo que “la escuela primaria momentáneamente va a seguir en el edificio de calle Chacabuco, la obra de la escuela va muy bien, ha tenido una continuidad así que no ha sido parada por ningún motivo, a principios de abril se espera que la obra esté finalizada, y ahí se mudara la escuela primaria 5 y la secundaria”.

