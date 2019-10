Con ribetes de escándalo, el Concejo discutirá licencias y reemplazos en Juntos por el Cambio

Los reemplazos de concejales de licencia por distintos motivos y la renuncia de Matías Meo Guzmán, o más específicamente la forma en que se cubrieron las bancadas ante estas situaciones, formará parte de la discusión en el Concejo y a esta altura alcanza ribetes de escándalo, porque en sucesivas reuniones ocurridas en las últimas horas, incluso en la Legislativa de ayer, se han escuchado gritos y portazos que exhiben a las claras que existe por lo menos una polémica interna en el bloque de Juntos por el Cambio.



Cuando renunció el edil Meo Guzmán, en junio pasado, correspondía en términos del artículo 88 de la Ley Orgánica que asumiera el primer concejal suplente, Carolina Elisiri, que por una incompatibilidad con su rol docente finalmente recayó en Alejandro Trybuchowicz. Pero éste ya estaba reemplazando a Roberto Fabiano, de licencia por cuestiones de salud. Se designó a la orensana Marisa Marioli, sexta en la nómina de candidatos al Concejo en 2017. Pero el decreto de designación de Marioli dice, al parecer “por error involuntario”, que la mujer debe cumplir funciones “por lo que resta del período legislativo 2017-2021”, es decir, hasta que finalice el mandato “heredado” de Meo Guzmán. Esto significa que la habilitada “en los papeles” para seguir siendo concejal hoy, ya retornado Fabiano a sus funciones, es ella y no Trybuchowicz.

Sin embargo, para “arreglar” este error, hoy se pondrá a consideración un proyecto de decreto (ver foto) que dispone la designación de Trybuchowicz como reemplazo de Meo Guzmán, haciendo la salvedad de que no se lo designó en su momento por estar suplantando a Fabiano. Y al mismo tiempo, como se estima que a fin de año, cuando deje su cargo docente, Elisiri podría reclamar la banca que le corresponde, se consigna en el decreto que “el reemplazo tendrá vigencia hasta que Elisiri agote su licencia por incompatibilidad”.

Pero lo que aparentemente puertas afuera aparece como “ya resuelto”, no habría dejado conforme a Marioli, que ayer incluso hasta habría deslizado la posibilidad de hablar con el intendente Carlos Sánchez, quizá para consultarlo por su experiencia, tal vez para solicitar algún tipo de “arbitraje” en una situación que aparece como poco común en el Cuerpo Legislativo.

Con participación en algunos de los encuentros a los que ha dado lugar este ida y vuelta de decretos y designaciones, los peronistas y los vecinalistas optarían por dejar que los macristas se arreglen solos con este entuerto, pero lo cierto es que si quieren evitar sanciones del Tribunal de Cuentas, habrá que resolverlo definitivamente.