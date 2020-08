Con seguridad…

19 agosto, 2020

Una cuestión es indudable: ha recalado con fuerza en Tres Arroyos la empresa SANCOR SEGUROS. Es un área absolutamente independiente de la empresa láctea, que afronta problemas que no corresponde comentar en este espacio.



Con asiento en Sunchales, provincia de Santa Fe, la aseguradora ha incursionado fuertemente en el mercado local de la mano de Sonia María Friederichs, que es productora de la empresa.

Este proceso de crecimiento ha sido gracias a una serie de circunstancias propias del mercado mencionado, pero que va más allá de lo estrictamente circunscripto al seguro.

Involucra también a cuestiones inmobiliarias y hasta hace presumir que pueda significar un proyecto de mayor significación, aunque bueno es reconocer que esta se trata de una impresión personal imposible de confirmar por el momento.

Lo cierto es que la aseguradora se ha quedado con la histórica y particular edificación ubicada en Mitre e Istilart, que hasta hace poco ocupaba el ingeniero Ernesto Friederichs y donde—según datos que no he podido certificar—estuviera de visita Carlos Gardel.

Actualmente se observan trabajos de albañilería, tal como se puede ver en la fotografía.

Es una construcción del año 1932. Recordemos que la muerte del Zorzal Criollo se produjo en 1935, y quizás algún gardeliano conocedor pudiera hacer algún cotejo de fechas y circunstancias que permitieran confirmar(o desmentir) el dato mencionado.

Lo cierto es que la empresa aseguradora también habría acreditado un campo en la zona de Copetonas, y no corresponde en este caso especular cual será el destino que se le dará.

*Escribe: Omar Alonso

