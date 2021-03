Con sentencia favorable, reclama que IOMA no le paga por el acompañamiento terapéutico

Gabriela Schnarr, acompañante terapéutica, reclama que aún con sentencia favorable a un recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal de Trabajo local, IOMA no cumple con los pagos que le corresponden por la prestación de ese servicio a un niño tresarroyense.

El recurso fue presentado por la abogada Micaela Gómez Salvi, por pedido de la mamá del niño, Mayra Zamora, y si bien el Tribunal no hizo lugar a la medida cautelar, al parecer porque consideró que no corría riesgo de interrupción el tratamiento –a pesar de que la AT había manifestado su decisión de renunciar porque no podía trabajar sin percibir sus honorarios-, finalmente dictó sentencia favorable intimando a IOMA a pagar una deuda cercana a los 150.000 pesos.

De acuerdo a las consultas que efectuó LU 24 sobre el tema, sería inminente el pago de lo adeudado, que se habría acumulado fundamentalmente por el retraso que sufrieron los trámites ya de por sí burocráticos de la administración de la obra social, pero agravado por la situación de la pandemia.

