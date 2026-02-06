Con show a la gorra vuelve, renovado,“Un rubio peronista” a La Casona (video)

El jueves 12 se presentará en el Centro Cultural La Casona de la Biblioteca José Ingenieros de nuestra ciudad, en Avenida Rivadavia 641”Un rubio peronista” espectáculo a cargo del actor Gustavo Berger, con un renovado show de stand up, el que será “a la gorra”.

Esta nueva propuesta ironiza y reflexiona sobre salud mental, su diagnóstico de TDAH, la violencia de las redes sociales y, por supuesto, la coyuntura política entre otros temas, usando el humor como medio para abordar temas profundos.

Desde la organización se recomienda reservar anticipadamente los lugares. El comienzo está previsto para las 21:30.

