Con solo 12 años, Dante Pascucci ya es ilustrador de dos libros

23 abril, 2021 Leido: 100

Dante Pascucci, con apenas 12 años, es el ilustrador del libro de Enriqueta Catalín que publicó Editorial Caravana. En diálogo con la radio, recordó que dibuja desde siempre, pero de manera autodidacta, y esta es la segunda vez que ilustra una publicación impresa. “Nunca tomé clases, no me llama la atención. Pero ya había dibujado algo para el libro ‘Corazón de grillo’, por una propuesta de un primo que es diseñador. Y después me contactó Enriqueta para su libro”, comentó.

“Recuerdo que me llevaron a la casa de Enriqueta, ella me contó de qué se trataba el libro, y me sugirió algunas ideas sobre cómo ilustrarlo, y a medida en que yo lo iba haciendo, nos comunicábamos por Whatsapp, porque lo hicimos en plena pandemia”, contó.

Habitualmente utiliza lápices, y para dar color, aquello que aparezca como más conveniente en el momento. “En este caso usé pinturas, acuarelas, ella me había pedido colores claros, así que eso fue lo que hicimos”, recordó.

“Quiero agradecerle a Enriqueta por dejarme participar de este libro, que quedó muy lindo y es una gran alegría”, concluyó Dante.

Volver