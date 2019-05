Con tecnología de punta, practicaron importante cirugía reparadora en Tres Arroyos

El doctor Juan Cruz Dobarro, quien desde hace varios años concurre a trabajar a Tres Arroyos, concretó hace un tiempo una importante cirugía craneofacial reconstructiva a una paciente que sufrió graves consecuencias tras protagonizar un accidente de tránsito y destacó que se hizo “con tecnología bastante innovadora, de punta”.



Oriundo de Capital Federal, estudió en la UBA e hizo su carrera en el Hospital de Clínicas. Actualmente es médico de planta e instructor de residentes en el Hospital Eva Perón de San Martín.

En diálogo con LU 24, el profesional dijo que la paciente, una chica joven, sufrió daño cerebral importante del que afortunadamente se pudo recuperar, aunque había quedado con una secuela grande en el cráneo y la cara (defecto en la frente, globo ocular no bien posicionado y el pómulo muy hundido). “Gracias a la tecnología que se utiliza ahora se le pudo hacer una prótesis con tecnología de impresión 3D”, explicó.

“Hicimos una tomografía que se llama Multislice (cortes finos) en el Hospital Municipal y con eso se realiza una reconstrucción 3D que se trabaja junto a un bioingeniero, quien hace una planificación pre quirúrgica con la computadora, luego se imprime un cráneo plástico y se diseña una prótesis a medida para el defecto de la paciente en “espejo” con el lado sano”, describió. En este sentido, afirmó que “se pudo resolver muy satisfactoriamente. Esto es lo que se usa en todas partes del mundo y lo pudimos hacer en Tres Arroyos con tecnología de punta”, valoró.

Asimismo hizo hincapié en que “hubo mucha colaboración con el tomógrafo del Hospital, la mutual se portó muy bien, los médicos entendieron muy bien el caso y se pudo resolver todo con el grupo humano de Tres Arroyos”.

“La paciente está muy contenta, lo esperaba desde hace muchos años, y la familia quedó muy conforme con los resultados”, reveló.

“Cirugía Patria Solidaria”

En su momento, Dobarro, quien es amigo del traumatólogo Andrés Scarcella, llegó a la ciudad con el programa “Cirugía Patria Solidaria”, que llevó adelante en diferentes provincias del país el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “En su momento pudimos hacer una cantidad importante de cirugías reconstructivas”, recordó.

Actualmente viaja a Tres Arroyos de manera mensual y efectúa las cirugías en la Clínica Hispano Argentina. “Me encantaría poder volver a hacer algo para la comunidad que no tiene recursos, porque uno lleva el Hospital público en el alma. Ojalá se vuelva a desarrollar un programa así”, sostuvo.

El doctor realiza cirugías estéticas y reparadoras de todo tipo. “Opero pediátricos y adultos porque por suerte tengo una formación amplia que me permite abarcar una gran cantidad de patologías”, explicó.

El consultorio de Juan Cruz Dobarro en Tres Arroyos está ubicado en avenida Moreno 328 (al lado de la Biblioteca Sarmiento).