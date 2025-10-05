Con Tute arranca la 32ª Feria del Libro en la Sarmiento(audio)

5 octubre, 2025 6

Este domingo, desde las 20:00 y con la presencia de Tute, (Juan Matías Loisueau, hijo del recordado Carlos Loiseau -Caloi), dibujante y humorista al igual que su padre, dará inicio formal a la 32ª Feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento, para presentar su último libro “Ensayo para mi muerte”.

EL evento comenzará a las 18:30, “con palabras alusivas del presidente Alberto Foulkes, y quisimos combinar este año texto música y dibujo, con el grupo del Chino Troiano, que nos acompañará , y luego se presenta Tute, con su primera novela gráfica, en una veta desconocida de Tute” a quien pudimos conseguir para que inaugure la Feria” dijo a LU 24 la Dra. Marina Villanueva, integrante de la organización de este evento que ya sobrepasa las tres décadas y se prolongará durante toda la semana, desde las 18:00 a las 21:00”.

“El lunes estamos con Mariela Dassis , tresarroyense, becaria del CONICET quien hace honor al apellido de su abuelo, y está escribiendo “papers” para Estados Unidos sobre su conocimiento de cómo se comunicó un tortugo con el tortugo George”, sostuvo.

Anunció asimismo que el martes “estará Canela, que vuelve a Tres Arroyos durante dos jornadas: El martes presentará su libro de cuentos “La niña que no vio los besos”, y el miércoles visitaremos la Escuela de Arte con ella y por la tarde nos propondrá actividades para desatar la creatividad y el aprendizaje de técnicas de escritura; creo que la colectividad italiana estará más que contenta con su presencia”.

“El jueves es el turno de los autores locales quienes compartirán sus obras y experiencias. Estarán presentes: Silvia Pailhé, Lorena Hiriart, Jorge González, Isabel Codonio, Norma Pereyra y Martina Lazaga”, adelantó.

“El viernes llega Carlos Vertanessian, historiador argentino quien nos traerá aspectos históricos y hasta desconocidos de la “Argentina y la fotografía”, un verdadero custodio de daguerrotipos que retratan la historia rioplatense del siglo 19 “es el único que tiene un daguerrotipo de Juan Manuel de Rosas que existe y va a hablar de su último libro que habla de la importancia de la mujer en la fotografía”, explicó.

El sábado 11 es un momento muy especial y tradicional de cada feria: la entrega de los premios del concurso Cuento Breve, organizado por la propia biblioteca y el diario local “La Voz del Pueblo”. “estará Gabriel Seisdedos, integrante del Pen Club Internacional quien fue jurado del certamen con Carmen Pérez y Ana Ardenghi”, citó Villanueva.

Da las hurras Diana Arias, quien ha trascendido los límites del país con su libro, y es merecedora de lo que le sucede, con grandes repercusiones en las librerías de Buenos Aires y de otros países seguramente”, y luego ya empezaremos a pensar en la Feria 33”, concluyó.

Volver