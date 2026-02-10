Con un extenso informe, la Provincia rechazó la Reforma Laboral

La Gestión de Axel Kicillof, profundizó sobre su posición ante la Nueva Reforma Laboral impulsada desde Nación.

Los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron hoy un informe técnico-político titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

El documento contiene 60 páginas, donde cuestiona los orígenes de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y detalla los perjuicios que su implementación acarrearía para el pueblo trabajador.

Abordando a la reforma laboral desde una mirada constitucional, productiva y de ampliación de derechos, advirtiendo los múltiples impactos negativos que la sanción de dicha norma podría provocar: pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos.

La presentación se desarrolló en un encuentro que reunió a representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PYMES, abogados laboralistas, legisladores nacionales y provinciales, como así también autoridades de organismos provinciales.

Desde provincia señalaron que la publicación busca ofrecer un sustento técnico y político para el debate público y legislativo, con el propósito de proteger derechos laborales conquistados alertando sobre las consecuencias económicas y sociales que, según sostienen, derivarían en la aprobación de dicha Reforma Laboral.

El informe completo

El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón.

El texto incluye un análisis histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, señalando continuidades en los intentos de desregulación laboral.

En ese sentido, advierten que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado.

En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, reafirmando el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de los trabajadores.

Durante su discurso, Correa sostuvo que “en este Salón Dorado de la Gobernación se encuentra el mundo del trabajo, desde la educación, las organizaciones sindicales, la industria, el comercio, por nombrar solo algunos sectores”.

“En este sentido queremos ser claros y concisos con respecto a la posición de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de este proyecto de la llamada modernización laboral. Por eso este documento lo hemos trabajado en forma colectiva”, precisó.

