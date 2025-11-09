Con un Messi implacable, Inter Miami aplastó a Nashville y está en semis del Este

9 noviembre, 2025 0

¡Inter Miami goleó sin piedad y sigue en los Playoffs de la MLS Cup! Con un brillante y simplemente imparable Lionel Messi en sus filas, se plantó y borró del mapa a Nashville SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por el Juego 3 de la Primera Ronda de los Playoffs camino a la MLS Cup. El equipo de Javier Mascherano ganó, gustó y goleó, con un display ofensivo espectacular. Inter Miami se llevó la clasificación a semifinales de la Conferencia Este de la mano del mejor de todos, Lionel Messi.

Ante la ausencia de Suárez, suspendido de oficio por MLS, Mascherano mandó a la cancha a Mateo Silvetti en su lugar y vaya que le cumplió el joven argentino, que sostuvo su gran momento mostrado en el Mundial Sub-20, con una asistencia y un partido muy sólido en líneas generales…

El partido se abrió cuando Messi, más astuto que todos, aprovechó un error en un pase de uno de Nashville y, a pura velocidad y control, la llevó hasta la puerta del área grande para definir cruzado, pegado al palo, y dejar parado a Joe Willis, espectador de lujo de una nueva obra de arte de Leo. Delirio y desahogo de los hinchas de IMCF.

Y a los pocos minutos siguió con su show: túnel espectacular a Edvard Tagseth, que, entre risas, no podía creer el caño que le había hecho LM10. Buen pase profundo de Jordi Alba para Silvetti, que con un pase brillante para atrás habilitó a Leo, para que la empuje ante un Willis jugado que pese a la estirada no llegó a evitar que termine en el fondo de la red.

IMCF se fue al descanso con una ventaja justa, que no sólo sostuvo sino que amplió hasta no poner dudas en el resultado, que llegó al 4 a 0, pero primero le iba a costar. El equipo local arrancó algo dormido, pero se fue despertando con el correr de los minutos. Una señal positiva llegó cuando Leo volvió a meter lujito: nuevo caño, misma víctima, Edvard Tagseth.

El equipo de Mascherano comenzó a inclinar la cancha y aprovechó las dificultades en retroceso de un equipo de Nashville que estaba ya jugado al ataque. Allende apareció dos veces, una bien de nueve para empujarla y la otra tras pase de Leo para definir por encima del portero y cerrar el 4-0 final de Inter Miami.

La ofensiva no fue la única unidad que funcionó a la perfección. Los reflectores fueron hacia otro lado, pero Ríos Novo respondió bien cada vez que lo exigieron y pudo mantener el arco en cero, algo muy costoso a lo largo de la temporada.

Hay más Inter Miami en Playoffs, hay más Alba y Busquets (que se despiden cuando termine esta temporada). El siguiente paso rumbo al sueño de la MLS Cup será FC Cincinnati, de visitante, sábado 23 o domingo 24.

