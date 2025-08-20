Con un nuevo plan, la Provincia suma casi 800 mil nuevas cabezas de ganado

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció un nuevo programa que apunta a erradicar las enfermedades venéreas en el rodeo bovino bonaerense. La medida, conocida como Plan de Venéreas, apunta a mejorar los índices de preñez y podría traducirse en 780.000 terneros adicionales por año, lo que representa casi un 5% más de la producción provincial.

Rodríguez explicó que se trata de un reclamo histórico de los productores, ya que la presencia de enfermedades reproductivas como la tricomoniasis o la campylobacteriosis afecta la eficiencia de los rodeos y genera pérdidas millonarias.

En la actualidad, las campañas sanitarias en la ganadería estan en manos de cada productor o, en algunos casos, de municipios y asociaciones rurales. Ante esto, el Plan de Venéreas busca centralizar el diagnóstico, brindar financiamiento y asistencia técnica, y garantizar un seguimiento provincial para erradicar la enfermedad.

Según cálculos oficiales, la eliminación de estos cuadros permitiría recuperar casi 800 mil terneros que hoy se pierden cada año, logrando reforzar la posición de Buenos Aires como principal productora de carne del país, siendo la provincia de Buenos Aires quien aporta alrededor del 50% de la faena nacional.

Con esta propuesta el plan logra un costado económico relevante: más terneros significan mayor actividad en frigoríficos, más trabajo en el interior y más divisas a través de las exportaciones. En un contexto de retracción económica y tensiones con el gobierno nacional, la apuesta de Kicillof busca mostrar gestión en un sector clave para la Provincia.

