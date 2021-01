Con un servicio ampliado para el turista, La Casa de la Carnada destaca el éxito de la temporada

Carlos Ávila, responsable de La Casa de la Carnada, mantuvo comunicación con LU24 esta mañana para comentar cómo se está llevando la temporada en su comercio y en Claromecó.

En primer lugar resaltó que se está llevando a cabo una “linda temporada, hemos tenido una semana espectacular en el clima, con mucha cantidad de gente”. Considerando el contexto que se atraviesa por el COVID 19, destacó “se juntaron un montón de cosas, la necesidad imperiosa de la gente de estar al aire libre, y por otra parte el buen clima, y también por nuestro lado, fue de muy buena pesca y la gente se volcó todos los fines de semana a disfrutar del aire libre y la pesca”.

En cuanto a su comercio, que se trata de un negocio familiar reconocido en la villa balnearia, en el que Mary, Carlos y sus hijos colaboran en la atención, indicó “agregamos otros rubros, como regalaría, gazebos, y montones de cosas, entonces no hay días feos, trabajamos todos los días muy bien, con un horario muy intenso abrimos a las 6 de la mañana y tenemos horario corrido hasta las 11 de la noche”, considerando que “hay pescadores que salen temprano y tenemos que estar al servicio y otros que salen a la noche”, intentan brindarle a los veraneantes y pescadores todas las herramientas para disfrutar del mar.

La buena atención es uno de los ítems destacados para elegir La Casa de la Carnada, y su propietario, Ávila, destacó también la buena predisposición de los clientes “la gente con excelente onda, mucha gente nueva en el balneario, muchos turistas que vienen por primera vez de distintos puntos del país”.

Asimismo, comentó que es sorprendente el crecimiento de la villa balnearia, considerando la cantidad de gente que ha elegido Claromecó para pasar la cuarentena, vivir, o simplemente hacer home office desde la villa balnearia “hubo un remanente de un 20%, que quedo en la población desde el inicio de la pandemia”

La Casa de la Carnada, ofrece a los veraneantes, pescadores y a la población en general artículos de pesca, carnada, reparos, sombrillas, artículos de playa en general, indumentaria que protege de los rayos UV, gazebos de muy buena calidad y precios competitivos.

Se preservó la salud por sobre los concursos de pesca

Carlos Ávila, se refirió a la buena temporada que está transcurriendo y a la suspensión generalizada de los concursos de pesca, considerando la exposición que los mismos generarían al contagio del virus, y en ese sentido expresó “fue una decisión muy adulta y muy seria que tomaron todos los clubes, y preservar la salud por sobre las posibilidades de hacer un concurso, lo veo muy bien y con total naturalidad, con el año que pasamos que se hagan o no se hagan los concursos no pasa nada”.

En ese sentido, indicó que para el turismo no generaría mayores inconvenientes, ya que “si no pasa algo grave vamos a tener una temporada larga, te diría hasta semana santa tengo fe que va a venir mucha gente principalmente los fines de semana”.

