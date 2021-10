Con una amplia cartelera, el Teatro Municipal atraviesa una gran temporada

15 octubre, 2021 Leido: 0

El Teatro Municipal de Tres Arroyos exhibe por estos días una muy nutrida cartelera de espectáculos para todos los públicos, desde infantiles hasta musicales, conciertos y tributos a bandas reconocidas. Marina Villanueva, referente de Amigos del Teatro e impulsora de este espacio cultural único en la ciudad, aseguró hoy que la actividad es muy intensa merced a la voluntad de elencos y productores de trabajar por la cultura, con un acompañamiento del público que se va dando según las propuestas.

En este sentido, describió que “para el 22 de octubre vendrá Séptimo Día, Tributo a Soda Stereo; el 6 de noviembre, un infantil con el Payaso Plim Plim; el 12, Luna Suárez, el 13 otro tributo a Queen, el 19 otro espectáculo para chicos y también Gaspar Benegas y La Mono, y para el 22 se anuncia un espectáculo folclórico”.

“No estamos trayendo espectáculos nosotros como comisión, sino que alquilamos el teatro, y nos ha venido muy bien para dejar de recurrir a reservas que ya estaban agotadas. Pero sí es importante anunciar que para el verano, hemos acordado con el Ente Descentralizado Claromecó presentar propuestas los sábados, y para el 15 de enero tenemos al Gato Peters, que es algo muy particular: él nunca se repite, pero el público sí”, aseguró “Perla”.

Y respecto de la demanda que tiene la sala por parte de las productoras, consideró que “tenemos un teatro que es único, nuestras instalaciones son geniales. No tenemos técnica, luces, y si la tuviéramos seríamos Gardel. Por allí podríamos conseguirla pero tendríamos que tener un técnico que la opere, y no es fácil”, admitió. Respecto de la posibilidad de recibir a grandes compañías nacionales, reconoció que “la movida es complicada para las grandes compañías nacionales, sobre todo porque faltan hoteles (hay tres menos, el Parque, La Catalana y Los Silos) y también es muy costoso el combustible. De hecho Rottemberg, al que yo siempre le pongo todas las fichas, está gestionando bajar este tipo de costos, generar un ‘combustible cultural’ o algo parecido”.

“El teatro nos enorgullece. Estuve en Tandil con mis hijos y vi que está muy grande, pero no tiene un teatro como el nuestro. Aunque nos falten cosas, en el aspecto cultural Tres Arroyos creció mucho”.

