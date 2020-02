Con una “negra”, Carlos Alzogaray ganó “Las 24” (video)

Al mediodía, el mendocino Carlos Alzogaray pescó una corvina negra de 1,616 kg. en la zona de La Virgencita que se ubica en el primer lugar de la clasificación del certamen de Las 24 Horas de la Corvina Negra.

La última vez que salió una corvina negra ganadora en el concurso más importante de Sudamerica, fue en el año 2007, cuando el tresarroyense Nicolás Besmalinovich pescó un ejemplar de 2,850 kg.



Carlos Alzogaray: “Me tuvieron que dar $100 para poder pagar la inscripción”.

En diálogo con LU 24, Alzogaray dijo que “no tenía mucha experiencia, fui a levantar la caña de otro compañero que se había caído, la caña mía estaba doblada, lo traía fácil, recién a los 15 metros empezó a tironear. No me fue difícil sacarla, vinieron otros pescadores y dijeron que era una corvina negra, yo ni sabía que era una negra”.

“La llevaron la pesaron y es increíble. Me tomó totalmente por sorpresa, vamos a algunas lagunas de Mendoza a pescar con mis amigos, a mi me gusta la pesca pero allá no lo hacemos mucho. Es la segunda vez que vinimos a pescar a este concurso, el año pasado en ningún momento tiré la caña, la tiraba mi cuñado”, explicó el hombre que tiene 34 años y se dedica a realizar trabajos de jardinería.

Asimismo sostuvo que le tuvieron que prestar $100 para poder pagar la inscripción.

Recordamos que por tratarse de una corvina negra y superar el 1,500 kg. es ganadora sin importar el peso. De esta forma, el pescador oriundo de Cascallares, Gustavo Barrionuevo, quedó segundo con una corvina rubia de 3,413 kg., Guillermo Raúl Gómez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires completa el podio con un ejemplar de 2,817 kg.

