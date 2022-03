Con varias estrategias para fidelizar a sus clientes, el super de la Agraria mantiene un intenso movimiento

Un movimiento intenso exhibe el supermercado de la Cooperativa Agraria, en su horario de 8 a 12.30 y de 15.30 a 20 de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 13. Y la pandemia no sólo no significó un freno para la actividad comercial, según indicó el jefe de Compras, Jorge Rodríguez, sino que por el contrario la clientela se mantuvo y tendió a crecer. “Esa realidad nos hizo buscar otros canales de venta para que clientes y socios tuvieran la posibilidad de acceder a los productos, como el carrito online, el mail y el WhatsApp, y por esas vías no solo sumamos clientes nuevos sino que mantuvimos a muchos de los que ya teníamos”, completó.

Un 40% de las operaciones de compra se concretan con tarjeta de crédito, “lo que es un reflejo de la situación económica que atravesamos”, consideró Rodríguez. También han resultado un éxito las billeteras digitales, como Cuenta DNI. “En este caso mantenemos una promoción con un 30% de descuento, los jueves, viernes y sábados, con tope de devolución de 1200 pesos por persona y por semana”, apuntó.

Si bien declinó hablar de porcentajes, Rodríguez admitió también que se han producido aumentos sostenidos y abruptos en alimentos como frutas y verduras, pero también en otros rubros como bebidas en botella de vidrio, que registraron faltantes. “Y al anunciar con varios días de anticipación que habría medidas de control de precios, es como que se les dio la oportunidad a los proveedores de aumentar. Además, por la sequía, los incendios, el Covid, siempre hay algún motivo para aumentar los precios, de los que nosotros no somos formadores”, advirtió.

“Es difícil hablar de productos que no hayan subido; la mayoría de los que tienen un componente vinculado al dólar aumentan y se dan casos particulares, como el de un jabón líquido que no se conseguía y era porque la tapa se importaba”, describió.



