Con “Zamba por vos” Alberto Flores recuerda a Tres Arroyos (video)

29 julio, 2020

El músico tresarroyense Alberto Flores, actualmente radicado en Mar del Plata, realizó un video en el que, cantando “Zamba por vos”, la obra del uruguayo Alfredo Zitarrosa, recuerda en el comienzo, con imágenes, su paso por la Escuela 21 en Tres Arroyos, incluyendo fotos del establecimiento en el clip, grabado en blanco y negro, junto a las de su segundo hogar, Mar del Plata, que adoptó cuando dejó la ciudad, mientras transcurre la canción.

Acompañado en guitarra por Juan Sabater, quien fue guitarrista de Los Chakras, Flores toca el bombo y canta, con sentimiento, la letra del compositor charrúa.

La edición del video es de Manuel Flores, y Daniel Susperregui hizo la grabación y la mezcla.

En diálogo con LU 24, respecto a sus comienzos en la música, Flores dijo: “Yo arranqué en el circuito de música de rock, pero en mi casa se escuchaba esta música, (por la zamba) en el Winco, en Matheu 1178, atrás de la Coca Cola; recuerdo esos partidos de la canchita de fútbol en Matheu y León, la Escuela 21, el Flaco Díaz, y el rusito Beigbeder, con quienes jugábamos en ese lugar”.

“Mi falta de paciencia hizo que me fuera del Conservatorio”

“Empecé a los 18 años, estuve muy poquito tiempo en el Conservatorio; como soy ansioso mi falta de paciencia hizo que no siguiera, me parecía un poco tedioso; después nos mudamos al barrio Torre Tanque, toqué con Andrés Mazzitelli, con Osvaldo Cirulli, Claudio Gaut, el turco Yema, Walter Vizcaíno, seguramente me voy a olvidar de muchos; yo tocaba la batería y hacía coros”, dijo y agregó: “me formé como hacíamos todos en esos tiempos, escuchando los discos.Era poner el disco, y volver para atrás, yo escuchaba a John Bonham, de Led Zepellin, tengo una amplitud musical muy grande, me gusta el tango y el folklore, por eso el video dice una música elegida y una música heredada: Diego Arnedo de Divididos, dijo todo lo que yo pensaba: “cuando vos elegís una música lo haces por estética, porque se parece mucho más a vos, pero al tener una música heredada, cuando vos logras que esas dos músicas se encuentren, dejas de tener conflictos con vos mismo”. Uno tiene una esencia, me pareció fantástico; uno llega a esta edad, tengo 54 años y me estoy dando un gran gusto personal, por eso se lo mandé a Marcelo y lo subí a Internet, es una alegría muy grande poder hacer esta nota y que lo puedan ver”.

“El Triángulo” su banda rockera

Actualmente, Alberto Flores tiene una banda, “El Triángulo”, un trío de rock de los ´70 que se formó hacer cinco años: “Está el destacado guitarrista Nicolas Moreno y Juan Pablo Torrente en bajo, yo toco la batería y canto, tenemos un disco que grabamos hace poco, unas cuarenta canciones propias, hemos ido a tocar a Buenos Aires y ahora saldremos por streaming en un festival de blues creo que en Entre Ríos o Corrientes. Venimos tocando desde hace unos cinco años sin parar, hemos hecho presentaciones en un pub de esta ciudad, tocamos algunos temas de Pappo, y otros de ese estilo, pero básicamente tocamos un 99% de material propio”.

La madera y su trabajo restaurando muebles

“Todo tiene que ver con la madera, los palillos son de madera y yo vivo trabajando hace treinta años con la madera, yo me crié con mi tío Paolino, en la carpintería de San Martín 324; ahí iba obligado por mi vieja “para que no anduviera en la calle”. Uno a los 12 años estaba metido ahí y por ahí quería estar jugando a la pelota”.

“Siempre por necesidad vine a Mar del Plata un poco por la necesidad de conocer otro lugar, y encontré a través de un amigo la posibilidad de empezar a restaurar unos muebles antiguos, arranque con poca experiencia, la persona que me contrató tenía mucho oficio en esto, estuvimos siete años ahí y hace 22 que tenemos taller propio, tenemos especialidad de hacer enjuncado y esterillado de sillas, no sé si no somos los únicos en esta zona; después hacemos restauraciones en general, patinados, lustre, tapicería fina, tenemos una empresa familiar con mi esposa, con Valeria, ella también es de allá, es Dassis, su abuelo es el que inventó la geografía Dassis, y también soy sobrino de Bartolo Flores, el arquero, pero el más famoso es él”, aseguró.

Saludos

Tengo amigos ahí, como Dieguito González, estábamos por ir pero a tocar pero pasó esto de la pandemia; quiero mandarle un beso a mi vieja, seguramente estará escuchando el Ruso Lagún” dijo, y agradeció los saludos de Pedro Rodríguez (si me habrá traído a Mar del Plata en la Dodge, dijo”, también le mando un beso a mi vieja, , a mi amigo bandoneonista Liche Rizzi, que me va a grabar el bandoneón del tango, a toda la gente querida de mi pueblo, a Marinus Andreasen. Cuando nos deje la pandemia seguramente vamos a ir a comer un churrasco, y voy a pasar por la radio con material de El Triángulo”, concluyó.

