Concejales aprobaron realizar un Programa de Salud Alimentaria en el distrito

23 diciembre, 2019 Leido: 14

En el marco de la sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Deliberante este lunes, y a iniciativa del bloque de concejales AJUS, el concejal Sebastián Suhit explicó los alcances de la ordenanza que crea por un año el Programa de Salud Alimentaria en el distrito “en un contexto de políticas económicas y sociales que llevaron a la inflación más grande de los últimos años arrojando los peores índices, que hicieron pasar de un nivel de mal nutrición del 43 al 48% y un aumento de pobreza e indigencia, donde los tres millones más de pobres sufrieron el aumento de la canasta alimentaria y es ahí donde se genera esta herramienta para paliar lo que fueron estos cuatro años de gobierno en la atención de los niños y sectores más vulnerables, para que los niños puedan alimentarse y evitar complicaciones cuando ingresen al sistema escolar”.

El programa busca darle una alimentación de calidad por lo que se pusieron los requisitos para que sean alimentos saludables a incorporar para garantizar el derecho elemental de los niños en el marco de una situación de crisis.

“Se procurará fomentar la solidaridad social mediante la participación comunitaria, las donaciones en dinero se depositaran en cuentas especiales con destino común al mencionado programa, no serán automáticas y no se aceptaran aquellas que sean nocivas para la salud, y las donaciones en dinero o especies podrán descontarse de los impuestos y tasas sin que pudiera ser saldo a favor, se dará prioridad a los productos regionales o de producción local, se propiciara el estímulo de alimentación natural y lactancia materna, no pudiendo presentarse ninguna empresa rural, industrial o comercial que no cumpla con la reglamentación vigente. El gasto será atendido en partidas especiales del Presupuesto vigente o acuerdos provinciales o nacionales, se hará por un año atendiendo la problemática y el Ejecutivo determinará la prioridad a través de las secretarias o subsecretarias, quedando prohibida la inclusión de propaganda política en el desarrollo del programa”, dice parte del texto de la Ordenanza aprobada.

