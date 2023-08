“Concejales: métanse la licencia en el lugar más oscuro de su cuerpo”, dijo Sánchez

24 agosto, 2023

El intendente Carlos Sánchez cargó duramente contra los concejales que rechazaron tratar sobre tablas el pedido de licencia solicitado al cuerpo en la sesión ordinaria de este jueves.

“Métanse la licencia en el lugar más oscuro de su cuerpo” dijo el intendente quien sostuvo que no necesita de licencia alguna, “ no preciso de una limosna ni una licencia; que se la guarden, no la aprueben, yo voy a seguir trabajando hasta la muerte como lo hice desde hace 20 años, junto a Claudia Cittadino, a quien la voy a ayudar aunque sea por teléfono; vamos a ganar las próximas elecciones y les vamos a demostrar que Tres Arroyos no recula ni un centímetro”.

En su relato, agregó que “acá no hay ningún invento raro, la realidad es que yo necesitaba una licencia por razones personales de familia, tenia que hacer algunas cosas y aprovechaba esos días”.

“Vienen chicaneándonos con cosas casi irrisorias, yo soy orgulloso, y no voy a pedir limosna ni al Concejo Deliberante ni a nadie; yo estoy acostumbrado a trabajar y como se dice en el campo “sin recular” y yo voy a seguir trabajando como en los últimos 20 años y vamos a ver si me acompaña la Dra. Claudia Cittadino para que siga en este mismo rumbo”, resaltó y en una nueva imputación a los concejales agregó: “Hoy un tercio del Concejo Deliberante está de licencia, cobrando sueldo, y algunos fuera del país”.

“Yo no tenía que irme lejos, sino que solucionar un tema personal y vamos a seguir trabajando con claudia Cittadino hasta la muerte, yo les digo a los muchachos y muchachas que no se preocupen por mi licencia, no la aprueben”; yo voy a tener a mi lado a Cittadino a quien la voy a ayudar aunque sea por teléfono, no preciso de una limosna ni una licencia, que se la guarden en el lugar más oscuro de su cuerpo”, agregó. “Vamos a ganar las próximas elecciones y les vamos a demostrar que Tres Arroyos no recula ni un centímetro”, finalizó.

