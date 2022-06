Concejales recibieron a los padres que piden 24 horas de guardia pediátrica

27 junio, 2022 Leido: 74

La Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante recibió, este lunes por la tarde, a un grupo de padres preocupados quienes a partir del cierre de la guardia pediátrica de la Clínica Hispano se encuentran realizando diversas gestiones para que se pueda contar con una guardia pediátrica de 24 horas, avalados por más de 2000 firmas en tal sentido.

“Les explicamos que nos hemos reunido con el Secretario de Salud, y con algunos pediatras también, atendiendo a buscar una solución a la cantidad de pediatras que tiene Tres Arroyos, lo que ha pasado en Bahía Blanca o ciudades más grandes; es una característica que ha tomado la pediatría de privilegiar otras cuestiones o por ahí como se dice no se reciben tantos pediatras”, dijo a LU 24 el concejal del MV Marcelo León.

Relató asimismo que “en Tres Arroyos contamos con dos horarios de guardia fija en el Hospital que es de 8:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00 y en el lapso en que no están presentes los pediatras, hay guardia pasiva, por lo que si llega un chico al Hospital y el médico clínico que lo atiende, llama al pediatra y lo hace venir, como pasa con otras especialidades; lo hemos hablado y quedamos en seguir intentando como se hizo alrededor de un mes cuando se hizo un llamado para incorporar profesionales que no se concretó al no presentarse ningún pediatra, por lo que quedamos en reunirnos con el Secretario de Salud nuevamente”.

“ Es una situación nueva para la ciudad y creo a título personal que el servicio se está cubriendo, se ha resentido un poco, no hemos tenido mayores inconvenientes desde que se cerró la guardia en el Hispano, pero bueno, es algo a lo que hay que buscarle una solución por lo que se habla y lo que se escucha, y las problemáticas que están teniendo otras ciudades dado han venido como para establecerse que es la disminución en la cantidad de profesionales de la pediatría, al menos en la Provincia de Buenos Aires”, relató.

Volver