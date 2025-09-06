Concejales y consejeros escolares que finalizan sus mandatos

En diciembre de este año, nueve concejales culminarán sus mandatos, entre ellos Facundo Elgart y Carlos Ávila, quienes buscarán renovar sus bancas.

Quienes cumplen sus períodos como ediles tras ser electos en 2021 son:

Frente de Todos: Paola Acuña (reemplazó a Julio Federico, hoy Jefe de Gabinete), Carla Moreno (es edil en lugar de Paola Salerno, actual Secretaria de Planeamiento Urbano), y Facundo Elgart.

Alianza Juntos: Carlos Ávila, Daiana De Grazia, Marisa Marioli y Agustín Rossi (reemplazo a Cristian Ruiz).

MV: Claudia Diez y Marcelo León.

Consejo Escolar

En el Consejo Escolar terminan sus mandatos Lucas Brítez y Victoria Vázquez (Juntos). En tanto, renunció Silvana Canosa Marcos y su cargo no fue ocupado.

