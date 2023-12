Concejales y Mayores Contribuyentes aprobaron la fiscal impositiva y un crédito por 221 mil millones

21 diciembre, 2023

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó, por mayoría, los tres puntos del Orden del Día, los que fueron cuestionados por el concejal libertario Gustavo Moller, quien lo hizo por la negativa y expresó que “estamos cometiendo un acto que va en contra de la Ley Orgánica, como la cuestión de la actualización del monto para poder participar de la Asamblea no es una casualidad, sino una circunstancia que la política ha dejado hacer, porque se han actualizado otros montos y éste no, y el espíritu de la ley original es que quienes ven afectado su patrimonio den opinión sobre el tema, por eso es el motivo que los Mayores Contribuyentes estén presentes en la sala; la segunda violación es que al registro original no se le da demasiada publicidad y otra es la composición de la Asamblea, que es ilegal y tampoco se ha citado a los Mayores Contribuyentes en el tiempo perentorio de ocho días”.

De tal modo, quedó firme la Ordenanza Fiscal Impositiva 2024, con los votos de los bloques de Unión por la Patria, Juntos y el Movimiento Vecinal y la toma de un empréstito de hasta la suma de hasta 221 mil millones de pesos con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, destinado a la adquisición de maquinaria vial y financiación de obra pública, el que fue aprobado con los votos vecinalistas y de Unión Por la Patria.

Luego se designó al concejal Marcelo León y a un mayor contribuyente, Cristian Camus, para refrendar el acta, lo que también fue cuestionado por el representante de La Libertad Avanza.

