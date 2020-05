Concejales y referentes exigen el tratamiento de la Ley de Víctimas

Concejales y referentes de la Cuarta y la Sexta Sección Electoral, mantuvieron una charla con Carolina Piparo, diputada y autora del proyecto de ley por el que se establecen derechos y garantías para las personas víctimas de delitos.

Quienes participaron del encuentro virtual, organizado por las diputadas Rosío Antinori y Laura Ricchini, tuvieron la posibilidad de conversar con Piparo sobre los inicios del proyecto, el camino recorrido estos años y de importancia de contar con este instrumento normativo para proteger a las víctimas de delitos.



El texto, conocido como Ley de Victimas, fue ingresado a la Cámara Baja en abril de este año. La iniciativa, que busca llegar al Recinto de forma urgente para su tratamiento, va acompañada por la firma de quince diputados de Juntos por el Cambio.

Al respecto, Piparo explicó: “Venimos trabajando en este proyecto de Ley desde hace muchos años, que es ni más ni menos que una herramienta que permitirá el acceso a la justicia, por quienes, sin haberlo elegido, tienen que sufrir las dolorosas consecuencias del delito” y agregó que “lamentablemente, la víctima es la única persona a la que se le obliga a pasar por una situación que no pidió. Es importante recalcar que de esta situación nadie está exento, es decir, a todos nos puede suceder, y desde ese lugar de vulnerabilidad, es que todos deberíamos levantar la misma bandera: siempre del lado de la víctima”.

Entre los puntos que se destacan del proyecto, podemos mencionar el acceso a la justicia por parte de la víctima, al asesoramiento gratuito y la asistencia jurídica. También se les garantiza el derecho a ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, o la libertad del imputado durante todo el proceso. Además de no otorgar las salidas transitorias a los condenados por delitos graves.

“Creo que fue muy enriquecedor y motivador escucharla a Carolina. La claridad de sus ideas y la forma en que las explica hace que no queden dudas de que es por acá. Este tipo de encuentros son necesarios para que todos tomemos conciencia y exijamos el pronto tratamiento de este proyecto. Necesitamos que la Provincia tenga un proceso judicial adecuado para escuchar a las víctimas de un ilícito y consagrar así, sus derechos”, expresó Antinori.

Por su parte, la diputada Ricchini señaló: “como expresaron mis compañeras, es fundamental que se trate de forma urgente la Ley de Víctimas en la Legislatura bonaerense. Tenemos que cambiar el paradigma y centrarnos en la víctima, que suficiente sufrimiento le causa un delito violento como para sumarle que todo el aparato judicial los ignore a la hora de tomar decisiones sobre los condenados. En este sentido, el trabajo que ha realizado Carolina en estos años, es admirable”.

