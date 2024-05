Concejo: Abruptos cruces en la sesión

16 mayo, 2024

La sesión de este jueves del Concejo Deliberante transitó por andariveles de fuertes cruces de opiniones entre concejales de los distintos bloques.

En momentos de pedir la palabra para tratar un proyecto de Juntos por el Cambio que solicitaba al Ejecutivo la apertura de las cuentas municipales para analizar la Rendición de Cuentas, pidió la palabra la concejala De Grazia, en momentos en que presidía la sesión el edil Adolfo Olivera reemplazando a Mara Redivo, y al concedérsela, De Grazia sostuvo “gracias concejal Olivera”, cuando la fórmula tradicional indica “gracias señor presidente”, desconociendo la investidura de Olivera, ya que ese bloque no estuvo de acuerdo con la designación de las autoridades del cuerpo efectuadas oportunamente.

Olivera le negó el uso de la palabra a De Grazia, y luego la concejala Acuña solicitó un cuarto intermedio, cuando se cumplía una hora y veinte del tratamiento del Orden del Día.

Restablecida la misma, De Grazia expuso sobre el pedido de marras, destinado a poder analizar la Rendición de Cuentas.

Otro episodio se dio cuando luego de un pedido del libertario Moller, al tratar un pedido presentado por éste para establecer mecanismos de control de ingreso de concejales y funcionarios municipales, a lo que agregó y denunció “la vandalización con un cartel del despacho y luego las declaraciones de un funcionario municipal con expresiones descalificadoras, difundida por los medios” a la vez que resaltó la figura del ex presidente Menem y también mencionó diversas situaciones vinculadas “a la construcción de ciudadanía efectiva, como individuos plenos y autónomos”.

Olivera le contestó y dijo “Le pido a Moller que se dedique a trabajar y no a escribir discursos mientras nosotros nos ocupamos de las necesidades de la gente, y él busca basura bajo la alfombra; él no asiste a la mayoría de las Comisiones y si lo hace no abre la boca y luego escribe los discursos para decirnos qué es lo que tenemos que hacer ; ellos están destruyendo la economía y vienen después con este tipo de cuestionamientos, tiene una poca concepción de lo que es el compañerismo y tenemos que tratar de construir y no estar destruyendo”. El proyecto fue rechazado por mayoría.

Otros temas aprobados

Designación como “Héroes de Malvinas” a una plaza de Reta, en calles 41 y 52.

Conformación de un equipo técnico de Secretarias y sectores municipales para diagnóstico, trabajo planificación y acciones en localidades del distrito junto a sus delegados.

Realizar un concurso audiovisual denominado “Psicoadolescentes” destinado a alumnos de escuelas del distrito para promover la toma de conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental en adolescentes

Prohibición total de tránsito vehicular y de la pesca deportiva en zonas recreativas en playas.

A Comisión fue un proyecto sobre donación de terrenos municipales a organizaciones.

Se reclamó sobre la explotación de la arenera municipal cuyo contrato terminó el 30 de abril, aprobado por mayoría sin el voto de Unión por la Patria.

Se pidió por la continuidad del convenio de asesoramiento y asistencia técnica sobre dinámica costera con el CONICET, finalizado en diciembre del 2023 con diversidad de mirada de los distintos bloques, y una postura crítica de Unión por la Patria hacia el gobierno por la desfinanciación del organismo nacional. Se aprobó por mayoría.

Se aprobó la creación de una Escuela de Conductores mediante convenio con el Moto Club local.

Pasó a Comisión la creación del Hospital Veterinario de la Ciudad de Tres Arroyos.

Solicitaron al Ejecutivo reiterar gestiones ante Vialidad Provincial señalización vertical en rotonda de ruta 73 y 72 y en la localidad de Orense, San Francisco de Bellocq, acceso a Balneario Orense, y el mantenimiento de banquinas en el acceso a las localidades mencionadas.

Se pidieron informes sobre el estado de móviles y motos de agua usados en la temporada veraniega y se evalúe destinar presupuesto para renovar los que han sufrido desgastes a través del tiempo.

Se solicitó un Plan de Mejoramiento para las subdelegaciones.

Reta: pidieron informes sobre el nuevo parador donde se encontraba Rako´s para proteger al medio ambiente.

