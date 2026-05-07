Concejo: Aprobaron comodato del “Chalet” de Istilart al Sindicato de Municipales

7 mayo, 2026 0

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó su 5ta. Sesión Ordinaria, correspondiente al Período Legislativo del año 2026.

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobaron las licencias solicitadas por la Presidenta del Cuerpo, Mara Redivo, y por el concejal Carlos Ávila. Además, se aprobó la cesión en comodato a favor del Sindicato de Trabajadores Municipales del inmueble donde hoy se encuentra su sede en calle Suipacha, incluyendo ahora “El Chalet” de Juan Bautista Istilart.

También se aprobó el nombramiento de calles del Barrio del Parque con nombres de escritores argentinos, propuesta de los futuros vecinos que ganó la consulta popular realizada.

Asuntos entrados

La Coalición Cívica ARI elevó un Proyecto de Comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para que tenga a bien invitar formalmente a este Honorable Cuerpo a participar de actos conmemorativos, inauguraciones y eventos públicos, que se aprobó por mayoría.

El Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal elevó dos proyectos de comunicación: para que el DE informe sobre la obra de red pluvial en la intersección de Avda. Ameghino y Liniers de nuestra ciudad; y para que se informe sobre el servicio de barrido y limpieza urbana entre calles Rauch y Quintana, desde Avda. Almafuerte hasta Avda. Belgrano; ambos resultaron aprobados por mayoría.

Nuevos Aires presentó dos proyectos de comunicación: para que el DE informe a este Cuerpo el motivo por el cual no se han iniciado las obras de tendido eléctrico y red de agua para los 48 lotes en Claromecó, que fue aprobado por mayoría; y para que se realice el recambio y/o reparación de las luminarias ubicadas en la rotonda de Ruta 228 y Ruta Provincial Nº 73, que fue aprobado por unanimidad.

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza elevó un proyecto de comunicación para solicitar que se repare la calle Canadá entre Avda. Constituyentes y calle Estados Unidos, que fue aprobado por mayoría; y otro proyecto de comunicación para que el DE evalúe la posibilidad de destinar el monto equivalente al valor recaudado por uno de los terrenos subastados en la localidad de Claromecó al Sindicato de Empleados Municipales, que resultó rechazado.

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