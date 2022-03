Concejo: Aprobaron la licencia de Sánchez. Lo reemplaza la concejala Cittadino

17 marzo, 2022 Leido: 189

En la sesión ordinaria cumplida este jueves, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la licencia solicitada por el intendente municipal Carlos Sánchez, y la reasunción de la concejala Claudia Cittadino para que asuma como jefa comunal desde el 28 de marzo al 30 de abril inclusive.

La publicación de las Declaraciones Juradas, de nuevo en el centro de la escena

Uno de los puntos en que se produjo un fuerte cruce de opiniones fue cuando se trató un pedido de puesta en funcionamiento de la Ordenanza sancionada en 2019 que adhiere a la Ley Provincial 10.500 sobre la publicación de las Declaraciones Juradas de los funcionarios, fundamentada por la concejala De Grazia desde la bancada autora, quien sostuvo que “es una herramienta esencial para evitar caer en la desconfianza por parte del vecino y también para evitar la corrupción, saber con qué bienes ingresan al Estado y con qué bienes se van, y si se incrementa el patrimonio de qué manera se hace, para otorgar transparencia”.

“Quiero resaltar que esta información pública tiene que estar al alcance de vecino, como hacen Tandil y Bahía Blanca que publican las declaraciones juradas de sus funcionarios y concejales; pedimos que se publiquen esos datos que hacen a la transparencia y que el vecino vuelva a confiar en los políticos”, expresó.

Contestó Julio Federico, quien cuestionó a De Grazia por sus palabras referidas a la transparencia, y le recordó “la poca transparencia por los aportantes truchos de campaña a su partido político”. “Si queremos hacer algo bien y no solamente algo para la tribuna”, dijo “Pity” y agregó: “a mí me preocupa que ustedes no hayan podido dar las explicaciones a nivel local, salvo el concejal Groenenberg que si lo hizo; creo que es la forma y la manera, me gustaría escucharla haciendo una crítica de lo sucedido, porque debemos darle explicaciones a los vecinos, pero no decirlo de la boca para afuera sino mirando para adentro”.

Desde el vecinalismo, Werner Nickel le pidió a la concejala de Juntos que fuera màs especìfica en sus dudas respecto a los ingresos de los funcionarios, y De Grazia “agarró el guante” y contestó, e incluso sugirió, que los concejales podríamos dar el ejemplo publicando nuestras Declaraciones Juradas, no es porque dude de nadie, pero para ver si el Ejecutivo se incentiva y realiza lo aprobado en la Ordenanza”.

La sesión se inició formalmente con el tratamiento de una adjudicación en Licitación Privada para la adquisición de alimentos para familias, y seguidamente se trató y aprobó la solicitud del Instituto 33 para la realización en el marco de la Semana de la Memoria de un mural en Plaza San Martín a cargo del artista plástico Juan Urquiaga y un grupo de talleristas, que se inaugurará el lunes 21 a las 15:00.

Desde el bloque de Juntos se reclamó que se siga con el plan de vacunación COVID 19 en las localidades, y lo que la concejal Callegari sostuvo que hubo contactos desde su bloque con Región Sanitaria que confirmó la puesta en marcha de un operativo en los próximos días. Fue aprobado por unanimidad con copia a Región Sanitaria, a pedido de la concejala De Grazia.

Un punto de atención fue lo vinculado a la charla brindada sobre el cultivo medicinal del Cannabis, días atrás en el Salón Blanco de la que participaron funcionarios policiales e integrantes de la comunidad toda, que brindó el especialista Morante. Se aprobó el proyecto de comunicación para la pronta implementación de la ordenanza vigente nro.7433 del año 2021.

Como es habitual, se trataron y aprobaron reclamos de obra pública vinculados a la reparación de bocas de tormenta en Matheu y Buchardo y en Sebastián Costa y Brandsen; también se pidió el arreglo de la luminaria en el mural de ingreso a la Plaza de la Memoria; que se proceda a normalizar el servicio de barrido en la cuadra del 600 de la calle Rauch y la solución a la problemática provocada por la lluvia con anegamientos en la calle Fangio del 0 al 100 en el Barrio Ciclista.

El tema de la seguridad vial también estuvo presente, ya que se solicitó la reunión del Consejo Municipal ante los reiterados accidentes registrados días pasados, y también se volvió a tratar el pedido realizado desde la Banca Ciudadana ahora convertido en un proyecto de comunicación hacia el Ejecutivo para evitar la alta velocidad vehicular en Avenida Moreno del 1100 al 1600.

Ante el cierre de la guardia pediátrica de la Clínica Hispano, desde el bloque de Todos se pidió un informe sobre la cantidad de recurso humano, carga horaria, estadísticas de atención y la posibilidad de incrementar el número de profesionales médicos en el Centro Municipal de Salud dado que se recargará la atención en el lugar.

Otro pedido de cumplimiento de ordenanzas vigentes surgió desde Juntos al requerir que se habiliten las Ferias Francas en la ciudad y localidades y lo relativo a la circulación en el interior de la Estación Forestal de Claromecó, que limita el tránsito vehicular y se permite ingresar caminando, en bicicleta o mediante cabalgatas.

Se adhirió a la declaración provincial de designar al año 2022 como “Año del Bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Se solicitó a la Secretaría de Seguridad la evaluación de la decisión tomada en cuanto al cese del Servicio de Guardavidas, finalizado el 14 de marzo y la posibilidad de modificarla teniendo en cuenta los fines de semana largos y la concurrencia habitual de turistas más allá de esa fecha.

Se dio tratamiento al pedido de otorgamiento del código de descuento para que los empleados municipales puedan optar a que entidad gremial afiliarse, lo que no fue acompañado por el bloque vecinalista, ante las reuniones que el Ejecutivo mantiene para formalizar la medida solicitada.

El aspecto turístico también se vio involucrado en la sesión, específicamente en lo relativo al Festival del Río Quequén y su intención de gestionar que el mismo sea declarado como Fiesta Provincial, a través del trabajo con los concejales oficialistas de Coronel Dorrego, según destacó el edil Cristian Ruiz, quien también tomó intervención solicitando al Ejecutivo el mejoramiento y colocación de barandas en el denominado Puente Viejo, lugar de realización del evento, en el sector que corresponde al distrito de Tres Arroyos, teniendo en cuenta que el Quequén divide ambos partidos.

Para finalizar la sesión, arriaron las banderas los concejales Groenenberg y Gutiérrez.

