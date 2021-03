Concejo: aprobaron pedidos sobre el uso medicinal de la planta de Cannabis y la aplicación del cupo laboral Trans

El Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad el proyecto de resolución dirigido a la cámara baja bonaerense del tratamiento del proyecto de ley sobre el uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.

El mismo, surgido desde el bloque de Juntos por el Cambio, hace mención a una iniciativa presentada en tal sentido que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia, firmada, entre otros por el legislador Emiliano Balbín, inspirado en otros proyectos presentados en las provincias de Jujuy y Santa Fe, estableciendo la obligatoriedad para promover a su vez el intercambio de estudios con efectores de salud pública y laboratorios”, según fundamentó la concejala Daiana De Grazia, desde su bancada.

Dijo asimismo que está demostrado que el cannabinol cuenta con antecedentes terapéuticos, e instó a que se termine con la ilegalidad de quienes recurren al auto cultivo, pues significan penalmente la conducta del paciente y sus familiares, y sostuvo que diversas universidades han brindado cátedras libres o charlas informativas a los estudiantes de la salud, y se han movilizado distintas entidades que promueven la institución del cannabis medicinal.

“Debe constituirse en otra alternativa terapéutica y regularse como cualquier otro medicamento”, dijo De Grazia, y agregó que “el uso recreativo del cannabis es materia de otro debate que se da en Argentina y en el mundo”.

El proyecto de Kicillof en la Provincia

Desde Todos, el concejal Gutiérrez: sostuvo que su bloque presentó “un proyecto de ordenanza pidiendo la adhesión a la ley marco que regula el uso del cannabis a nivel nacional, el que se trata en la Comisión de Salud”. También hizo referencia a que “luego que la ONU solicitara sacar a la marihuana del listado de drogas ilegales el 2 de diciembre de 2020, a 12 días de ello, el 14 de diciembre el gobernador Kicillof presento hace cuatro meses el proyecto que adhiere a la Ley nacional 27.350, que establece ese marco regulatorio para el uso medicinal y terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados, creando asimismo la Agencia Provincial del Cannabis, como órgano rector y autoridad de aplicación para regular, gestionar y controlar acciones surgidas de la ley, con la función exclusiva de autorización, habilitación, seguimiento, control y fiscalización de los cultivos autorizados, impulsando también un programa de investigación/producción, promoviendo convenios de capacitación y formación académica.

Asimismo, se crea un registro provincial para que los pacientes puedan acceder a las plantas de cannabis y sus derivados quienes podrán inscribirse voluntariamente.

Es por ello que se solicita la pronta aprobación por parte de los diputados en la Legislatura y se manifestó la adhesión a lo mencionado, aprobándose por unanimidad.

Pedido para que se implemente el cupo laboral Trans y se cree la Dirección de Géneros

Se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación hacia el Departamento Ejecutivo para que se cumpla con la ordenanza 7344/2020, aprobada por el cuerpo adhiriendo a la denominada “Ley Sacayán”, habida cuenta que “ante la jubilación de unos treinta empleados municipales a fines del año pasado, varios de esos cargos pueden ser cubiertos por quienes integran el colectivo trans en Tres Arroyos”, de acuerdo a los fundamentos de la concejala Lescano, quien sostuvo que “En principio habría 6 personas necesitando el trabajo formal, menos del 1 % del total del personal municipal”.

“Reclamamos por la pronta implementación de la ordenanza y que podamos entre todos y todas pensando acciones que mejoren la calidad de vida, que se juega por las expectativas de vida de 40 años”, expresó.

Otro punto estuvo referido en similar sentido al pedido de creación del Área o Dirección de Géneros de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Reta: solicitan que se acepte renuncia del delegado y que sea separado del cargo

Se dio tratamiento a un proyecto de resolución surgido desde el bloque de Todos repudiando los dichos de Oscar Toledo, delegado municipal renunciante, luego del episodio que involucró al mismo con jóvenes de la localidad que incluso motivaron una denuncia penal por amenazas por parte de las mismas, la que está radicada en una fiscalía tresarroyense.

La concejala Tatiana Lescano pidió el cese en el cargo de Toledo, y sostuvo que el mismo “es la voz del intendente en los pueblos”, y recordó que en su momento fueron denunciados graves problemas de inseguridad en la localidad, y que el propio delegado se excusaba diciendo “no puedo gestionar, no me escuchan”.

Hizo referencia asimismo a la denuncia presentada a la Justicia, “por amenazas, no por rumores o dichos, y no sabemos si fue aceptada la renuncia aunque por los medios ya se ha dado a conocer que hay un reemplazante, no tenemos constancia oficial”-

“Eventualmente relavado Toledo sigue siendo el empleado de mayor antigüedad y ante la ausencia de un nuevo delegado deberá quedar igualmente a cargo. Es importante aplicar la ley y la municipalidad tiene un convenio colectivo de trabajo que dice que si un empleado municipal tiene una situación de inconducta debe ser sancionado o separado del cargo mientras la Justicia se expide; Toledo agredió y amenazó a un conjunto de vecinos y vecinas.”, alegó.

Desde el Vecinalismo, Claudia Cittadino manifestó: “creemos que el pedido es extemporáneo porque ya como lo ha informado la Sociedad de Fomento ya presentó la renuncia y en la charla que mantuvo con el intendente, ésta fue personal y a solas, y el intendente ha fundamentado por qué le ha aceptado la renuncia; el delegado es empleado municipal y esto está en la Justicia porque hay otra denuncia presentada por el delegado por lo que deberemos esperar que la misma se expida. No dudamos de lo dicho por las chicas pero creemos que todo acusado debe tener su defensa. El delegado seguirá hasta el primero de abril porque el delegado que asumirá obtendrá la licencia en La Plata para acceder al cargo” Seguidamente adelantó que no acompañarían el pedido por lo que se aprobó por mayoría.

La Plaza Amelio D´Arcángelo – Fragata Libertad en Claromecó

El concejal Alejandro Trybuchowicz fundamentó el pedido para nombrar como Plaza Amelio D´Arcángelo – Fragata Libertad, a la que se encuentra en la intersección de 27 y 23 en Claromecó en el barrio Médano Verde, e hizo un racconto por la vida personal y militar del Ingeniero Naval tresarroyense, quien diseñara la nave insignia de la flota argentina, la Fragata Libertad. Se aprobó por unanimidad.

Reclamos por obras públicas

Desde los bloques de la oposición se presentaron varios puntos que fueron tratados conjuntamente sobre la reparación de calles, limpieza de veredas, basurales clandestinos y terrenos mejoramiento de arterias en Orense, reparación y mantenimiento de nichos en el cementerio municipal en Tres Arroyos, y el mejoramiento en el sector lindero a vías del ferrocarril entre Pasaje Volponi y Ruta 228 (pasaje Jorge Foulkes).

Más seguridad en Plaza del Árbol

También fue aprobado por unanimidad el pedido de dotar de mayor seguridad a la Plaza del Árbol, ante la problemática surgida y denunciada por vecinos del lugar.

RAFAM

Desde Juntos por el Cambio y Todos solicitaron al Departamento Ejecutivo que se les permita el ingreso permanente al sistema RAFAM y Digesto Municipal, teniendo en cuenta la próxima elevación de la Rendición de Cuentas.

