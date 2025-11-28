Concejo: aprobaron plazo para elevar el Presupuesto hasta el 5 de diciembre

Este viernes, el Concejo Deliberante aprobó una nueva prórroga para la presentación del Presupuesto Municipal 2026, otorgando el plazo hasta el 5 de diciembre.

En sesión extraordinaria, el cuerpo trató diversos expedientes que se despacharon en esta última semana de trabajo de las comisiones.

Además de lo ya citado, se aprobó la subasta pública de 48 lotes en Claromecó, y la firma de cuatro convenios de CRESTA:

Con la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Con el Instituto Universitario River Plate.

Con el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur por Licenciatura en Enfermería.

Convenio Tripartito entre las Municipalidades de Bolívar y Tres Arroyos y la Universidad Tres de Febrero con el objetivo del dictado de la Carrera Tecnicatura en Marketing.

