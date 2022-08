Concejo: Aprobaron por mayoría el aumento de tasas en tres tramos de 7%

El Concejo Deliberante, en sesión extraordinaria realizada este martes, aprobó por mayoría el aumento escalonado de tasas municipales que será del 7% en septiembre, 7% en octubre y 7% en noviembre. La contrapropuesta del Frente de Todos, presentada ayer, fue aceptada por el Movimiento Vecinal que había pedido una suba del 32%, mientras que Juntos rechazó los incrementos.

El 31 de agosto se hará la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que deberá refrendar o no este aumento y también la toma de un crédito por parte del Municipio para la compra de un topador y la ejecución de pavimento en calles de la ciudad.

El vecinalismo argumentó que su proyecto obedecía casi exclusivamente a la inflación y acusó a Juntos de “pretender desfinanciar una gestión”, mientras que desde Todos se aseguró que “no vamos a poner palos en la rueda” y se pidió, al igual que Juntos, mejorar la cobrabilidad. Hubo cuestionamientos cruzados entre los tres espacios.

Nickel: “Juntos atenta contra la gestión del MV a cualquier costo”

Werner Nickel fundamentó que el proyecto de incremento del Movimiento Vecinal, de alrededor de 600 pesos, obedecía “casi exclusivamente al aumento generalizado de los precios que ha superado todas las previsiones realizadas a la hora de armar el presupuesto tanto a nivel municipal, como provincial y nacional”.

Criticó a Juntos porque “desconoce la realidad económica y financiera en la que estamos inmersos” y “por no cumplir con el compromiso establecido, cuando se votó el presupuesto, de abrir una instancia de revisión: No nos queda más que pensar que esto no es una cuestión de números sino un reniegue político. Realmente uno piensa que desde el sector político de Juntos lo que se pretende es desfinanciar una gestión. Juntos atenta contra la gestión del Movimiento Vecinal a cualquier costo, sin medir consecuencias”, sentenció.

Advirtió que “será muy difícil, sino imposible, mantener los servicios, los salarios de los empleados municipales y las guardias del Hospital Pirovano” y manifestó que “todo ello obedece a una mirada corta y egoísta de la política porque desfinanciar al Municipio implica, además, obstaculizar el crecimiento sostenido que desde hace más de 20 años ha mostrado el distrito de la mano del Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, mal que le pese al espacio de Juntos”.

“Quienes han estado al frente de los gobiernos nacionales y provinciales han sido los responsables de generar la inflación y agravarla y absolutamente en nada tiene que ver el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos”, afirmó.

Callegari: “No ponemos palos en la rueda”

Desde Todos, Graciela Callegari dijo que “en política hay límites y códigos. Este Concejo asumió el compromiso de hacer un ajuste agosto y por eso realizamos una contrapropuesta”. En esa línea, expresó que “debía ser menor que lo que proponía el Ejecutivo porque tiene un ingreso de recursos al día de la fecha que no está por fuera de lo presupuestado, incluso es mayor”. “Es responsabilidad de la oposición no desfinanciar a los que gobiernan aunque no sean de su mismo partido y no poner en riesgo el salario de los trabajadores, principal erogación de gastos de este Municipio, y el mantenimiento de los servicios, que iría en desmedro de los vecinos”, añadió.

Por otra parte, sostuvo: “me gustaría que el Ejecutivo deje de decir que ponemos palos en las ruedas porque casi todas las salidas de los momentos críticos de las negociaciones en este Concejo las hemos zanjado desde este bloque para que se produjeran acuerdos. Somos propositivos”.

Además, cuestionó al DE porque “adolece de la planificación proyectiva del uso de los recursos y eso le ocasiona déficit, no los problemas que le producen otros gobiernos”.

De Grazia: “no firmamos un cheque en blanco”

Por su parte, Daiana De Grazia, de Juntos, pidió mejorar la cobrabilidad y bajar las tasas al tiempo que recordó que “tuvimos el compromiso de tratar el tema a mitad de año, pero no significa que hubiésemos firmado un cheque en blanco para realizar este aumento”.

Además, señaló que “el Municipio tiene ingresos mayores por coparticipación, como se suele dar todos los año” y recalcó que “desde este bloque hemos acompañado todos los créditos que ha pedido”.

Criticó que “en ningún momento se habló de bajar el gasto, se siguen creando cargos” y sostuvo que “el malgasto los pagan los vecinos”.

“Se propone un aumento lineal no hay un análisis sobre si se necesita una suba específico para una tasa en particular, como puede ser la de Salud”, agregó

Por último, solicitó “un gesto de la clase política de congelar los sueldos, mínimamente, hasta fin de año”.

Gutiérrez: “De Grazia dice cosas que tienen incoherencia supina”

Luego, Juan Gutiérrez (Todos) le salió al cruce al manifestar que “no deja de sorprendernos la concejal De Grazia, algunas cosas que dice tienen incoherencia supina porque todos sabemos que los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio están propiciando un proceso devaluatorio de manera solapada o francamente explicita a través de los medios que son afines, permanentemente fogoneando un proceso devaluatorio que sabemos sería perjudicial para todos quienes trabajamos y, por el otro lado, nos encontramos en este Concejo Deliberante que un 10% de incremento de las tasas le parece un valor adecuado al bloque que preside”. Asimismo, arremetió contra la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Garate: “Nunca vamos a desfinanciar el Municipio”

Finalmente, Martín Garate (Todos) bajó a la banca para dar su postura, siendo reemplazado en la presidencia por Gutiérrez, y afirmó que “nunca nosotros vamos a desfinanciar el Municipio”. Además, demandó “planificar cómo gastar” y “avanzar en mejorar la recaudación de las tasas”.

“Un vecino que hoy paga 2.000 pesos en una tasa, cuando se termine de aplicar el incremento va a pagar 449 pesos más, significa un kilo y medio de pan, no es tan grave. Claramente no me gusta votarlo, pero es la realidad que tenemos. Si este bloque quiere hacer demagogia no vota ningún aumento de tasas”, expresó al tiempo que subrayó que “hay que buscar un equilibrio entre la necesidad del Municipio y la posibilidad de pago del vecino”.

“Nosotros jamás vamos a dejar sin presupuesto a un gobierno porque, aun cuando sea un cartón pintado, no deja de ser la herramienta que se necesita”, remarcó y consideró que “hay cierta mezquindad política en decir no aumentamos nada”.

