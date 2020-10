Concejo: Aramberri dio un repaso de su gestión en Turismo

Este martes el Director de Turismo, Francisco Aramberri, participó de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante en donde, durante dos horas, brindó su informe de gestión del área que dirige desde hace algunos meses. Estuvo acompañado del coordinador de playas, Sergio Bertoncello, quien en la primer hora dio un informe sobre la temporada pasada, aspectos a corregir en esta, inscripción y equipamiento para guardavidas.



En el segundo tramo de la reunión Aramberri repasó lo que se viene realizando en las tres playas: “Claromecó al ser un Ente propio esta realizando algunas obras por su cuenta, en Orense estamos haciendo un mejoramiento de algunos lugares como es el médano 40 y en los próximos días se va a empezar con una oficina de turismo y un sector de cobros, también se están reacondicionando algunos lugares”, contó.

Albufera de Reta

En cuanto a Reta dijo que “se charló que se va hacer una oficina de turismo en la entrada, se va a poner señalética que era las señales indicadoras de los lugares en toda la localidad y el tema de la albufera, lugar que se está reacondicionando de parte del municipio con una apertura de calle tratando siempre de proteger siempre por ordenanza ese paisaje protegido”.

A pesar de los reclamos de la oposición por los trabajos en la albufera, Aramberri manifestó que con los concejales no hubo debate porque “estamos trabajando sobre los lugares indicados, la empalizada del año pasado donde transcurren los autos se va a sacar para que no se circule más por ese lugar, entonces se hacer una sola calle de acceso de entrada y salida para que los autos entren por la calle 28, se va a retirar toda la empalizada hacía atrás para que quede más alejado de ese paisaje protegido”.

Paradores

Otro tema a tratar fue el de paradores, la situación en la que se encuentran hoy e inspecciones: “Tendríamos que ir camino a ese proyecto único de paradores y ver la realidad en la que se encuentran los paradores hoy, si cumplieron o no con los pliegos que licitaron en su momento. Esta temporada van a abrir y ya se está analizando en algunos casos y se dará un dictamen a partir del mes de marzo cuando termine la temporada de cómo vamos a seguir. Eso se informó al concejo y los concejales dieron el visto bueno”.

