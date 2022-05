Concejo: autorizaron crédito para compra de topador y poder renegociar deudas en la emergencia sanitaria

5 mayo, 2022 Leido: 139

Poco más de dos horas y cuarto duró la primera sesión del mes del Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en la que se aprobó , entre otros temas, un pedido de licencia de la concejala Ana Soledad Cadenas, del bloque de Juntos, desde el 19 de mayo al 15 de junio inclusive, lo que provocó la jura de quien la reemplazará en ese período, Ana Julia Fernández Pérez, a quien la propia Cadenas, en uso de la Presidencia ante la ausencia de Marín Garate, también de licencia, le tomó juramento.

Se aprobó asimismo la renuncia al cargo del edil vecinalista Luis Damián Beitía, quien fue reemplazado por Paula Distéfano.

El cuerpo aprobó la toma de un crédito con el Banco Provincia de hasta 235 millones por parte de la Municipalidad, destinados a la adquisición de topador y ejecución de obras de pavimentación en distintas calles de la ciudad.

El plazo es a 48 meses con periodo de gracia de 6 meses para pago de capital, y de un 35 % tasa de interés vencida. La garantía es la cesión de derechos del régimen de Coparticipación impositiva o aquel que lo reemplace.

Nickel agradeció “el tratamiento express que se le ha dado al expediente y que tienen que ver que este es un crédito que se gestiona desde hace tiempo, por lo que la Ordenanza permitirá avanzar en el tramite sobre todo en lo que tiene que ver con valores y tasas de interés previstas en este crédito que son muy ventajosas en la actual situación económica”.

Fuera del Orden del Día, el cuerpo aprobó asimismo la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por 49 millones de pesos.

La urbanización de áreas costeras: Ordenanza derogada por mayoría

Una larga exposición insumió la concejal de Juntos Daiana De Grazia, cuando se trató el proyecto de derogación de la Ordenanza sobre urbanización de áreas costeras, ante un fallo de la Corte que declara inconstitucional la misma, dado que no se realizaron audiencias públicas en su momento al momento de aprobar la norma en el año 2009, luego de presentaciones de la organización ambientalista GAPTA y consideraciones del Colegio de Arquitectos, citadas reiteradamente por la concejal De Grazia quien además citó, decretos, leyes y el fallo de la Corte en varias oportunidades, siempre defendiendo la derogación de la Ordenanza.

Callegari: “Debemos derogarla nosotros porque es el órgano que la legisló”

Desde Todos, Callegari planteaba consideraciones “en relación al hecho de por qué derogar esta ordenanza, ya que la declaración afecta a la practicidad de la norma y no afecta la pertenencia al sistema de hecho la norma está en el digesto del Concejo Deliberante lo que podría resultar en algunos casos su aplicabilidad en caso de estrados judiciales”, sostuvo y añadió que “la derogación es algo que solo podemos hacer nosotros que somos el órgano que la legisló en su oportunidad”.

Nickel: “El argumento de la Corte tiene que ver con vicios formales”

Nickel, desde el vecinalismo anticipó que su bloque no acompañaría la iniciativa y manifestó que “el argumento que ha dado motivo a la Corte tiene que ver con un cuestión de vicios formales, así que si no se ha puesto a analizar cuestiones de medio ambiente no lo haré yo”, y agregó: “El derecho no es una ciencia exacta por lo que puede haber opiniones diferentes respecto a las normas”.

“La corte hablaba de vicios formales, que pueden acarrear nulidades, que pueden ser de carácter relativo o absoluto. En el primer caso requiere ser subsanado y concretamente en este caso se endilga no haber convocado a consulta popular, la que existió, aunque se realizara fuera de plazo. El fallo existe no lo vamos a negar, pero entendemos que la situación fue subsanada, son cuestiones de interpretación, no es una cuestión de fondo, todavía resuelta, consideramos prematuro derogar o no la norma, si es vicio formal puede subsanarse y si es absoluto consideramos que es innecesaria la derogación. Estos son los motivos que llevan a este bloque a no acompañar este proyecto”, finalizó.

Regulación de eventos masivos

Otro punto de interés en el debate estuvo vinculado a la regularización de eventos masivos para más de mil personas, el que había vuelto a la comisión interna para escuchar a los involucrados, situación a la que hizo referencia la concejal De Grazia, quien dijo que en las reuniones mantenidas se logró la presencia de los padres y se consensuó permitir a diez de ellos asistir gratuitamente a los eventos en cualquier momento del mismo para que se pueda chequear que se cumple lo establecido en la ordenanza.

Primeramente, Graciela Callegari desde Todos dijo al respecto que le parecía “importante haber consensuado – en referencia a las modificaciones que se hicieron al proyecto original presentado por “Pity” Federico – porque hemos allanado algunas cuestiones de forma y de especificación a la ordenanza que habíamos subido la sesión anterior. Es la opinión recoger el aporte de todos los sectores y agradezco la rapidez de haberlo hecho para que esta ordenanza aborde aspectos no normados, que ponen en riesgo a jóvenes y adultos que participan de este tipo de eventos”.

Desde Juntos, De Grazia sostuvo que fueron necesarias “dos comisiones extraordinarias de legislación para que salga por unanimidad; pudimos lograr que diez padres puedan tener y asistir de manera gratuita al evento para ver si se cumple lo normado en la ordenanza”.

El vecinalista Nickel coincidió con ambas concejalas, y agradeció “que hayan visto con buenos ojos esta propuesta que en su momento se hizo, y se dio intervención a la Secretaria de Seguridad y a su secretario, quien concurrió al Concejo y a quien agradezco por compartir el tiempo en estas reuniones que hemos hecho”.

“Este es un aspecto que se refiere a fiestas masivas y entendemos que hay varios aspectos más, que hay que seguir trabajando en otros proyectos como es el de fiestas privadas para que tengan el mismo futuro. Seguramente habrá cambios que no están previstos en esta norma pero será la experiencia la que nos indique en qué sentido seguir trabajando”, argumentó finalmente.

Otros temas

Sancionaron ordenanza declarando al Yacimiento Arroyo Seco como Sitio de la Memoria y Sitio Sagrado de los Pueblos Originarios, pidiendo asimismo la restitución de los restos de esos pobladores al predio que se encuentra en custodia municipal.

Comodato por el Destacamento policial en Reta

Se aprobó un comodato con el Ministerio de Seguridad para trasladar el Destacamento policial de Reta por 20 años, a calle 29 entre 50 y 52.

El acceso al Parque Cabañas

Se reiteró un pedido para que se pueda dotar de mayor accesibilidad al ingreso al parque Angel Cabañas, sobre todo para que puedan ingresar personas con dificultades motrices o madres con changuitos de bebé, que ven acotado el acceso por la existencia de molinetes en las entradas laterales habilitadas.

Juntas médicas laborales

El cuerpo envió proyectos de comunicación a los ministerios provinciales de Gobierno y Trabajo, para que se pueda concretar la realización de juntas mèdicas laborales en la ciudad de Tres Arroyos, las que fueron regionalizadas a partir de 2016, lo que permitiría a los trabajadores poder efectuar sus consultas en el distrito, cuando en la actualidad deben dirigirse a los centros conformados oportunamente, con el consiguiente traslado y los costos que se generan a los afiliados.

Capacitación para el Servicio Alimentario Escolar

Pidieron al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial que brinde la capacitación a aspirantes inscriptos en el listado de auxiliares y a quienes cumplen funciones como porteros, cocineros, otorgándoles puntaje y abarca incluso a consejeros escolares.

Desde Todos se pidió información sobre el Banco de Materiales y Banco de Tierras.

Piden mayor iluminación en la Avenida Alberdi de la localidad de Orense. También en el marco de la ordenanza Proveer Salud, solicitaron la designación de un fonoaudiólogo o fonoaudióloga para prestar el servicio fundamentalmente a los escolares de ese punto del distrito.

Pasó a comisión para un mayor tratamiento un proyecto de Resolución de Juntos que solicitaba a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia adaptar la ley 13.719 sobre el uso de biocombustible, e incentivar la radicación de quienes impulsen el desarrollo de tecnologías limpias.

Finalmente, la concejal Daiana De Grazia previo al cierre de la sesión, hizo referencia al día del Celíaco y recalcó la situación por la que atraviesan quienes sufren la enfermedad.

