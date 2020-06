Concejo: “Bochazo” a Wilson y una sesión polémica entre oficialismo y oposición

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó este jueves la segunda sesión ordinaria del mes, y el recinto fue nuevamente marco de la polémica entre oficialismo y oposición, la que se inició con el “bochazo” que dejó acéfala la delegación del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, al desaprobar por mayoría la designación de Guillermo José Wilson como delegado director, con el voto de Juntos por el Cambio y el bloque de Todos, y en ciertos momentos con fuertes críticas hacia la actitud del intendente Sánchez, el que fue calificado incluso como “altanero” por “Ticho” Groenenberg, presidente del bloque de Todos por la falta de información a los bloques de la decisión de nombrar a Wilson en su momento.



Desde el vecinalismo llovieron también críticas a los cambiemitas, y se dijo que “no se puede juzgar la gestión de 58 días y en el marco de una pandemia”, tal como hizo Groenenberg al exponer su argumento. Daiana De Grazia aclaró asimismo que se abstendría parte del bloque y que el claromequense Trybuchowicz votaría en contra, y solicitando que los delegados se elijan por el voto de la gente.

Desde el peronismo, en tanto, Martín Garate, como es habitual, en una larga ponencia hizo uso de su exacerbada verborragia y expuso la posición del bloque de Todos, citando articulados de la Ley Orgánica Municipal y coincidió con los concejales de Juntos por el Cambio respecto a la forma de designación, dejando en claro que “no se discutía a la persona sino al método”, dando indicios que la bancada que preside se sumaba a Trybuchowicz con el voto negativo, lo que finalmente sucedió.

Garate acordó asimismo con los cambiemitas respecto a la elección directa de los delegados por la población, recordando viejos proyectos en tal sentido, cuando fuera concejal en períodos anteriores.

Francisco Aramberri fue en principio quien defendió la posición del vecinalismo, y sostuvo que “Cuando un funcionario presenta la renuncia hay que buscar una alternativa, coincido en parte con las expresiones del concejal Garate, el despacho en minoría también retraso que el expediente venga al recinto, pero yo en 58 días no puedo analizar el funcionamiento de un funcionario, es demasiado temprano” y agregó que “cuando un funcionario presenta la renuncia tiene el intendente la potestad de aceptarla o no, en el caso del renunciante delegado se la aceptó, y en las alocuciones se escuchó que se adaptaba el proyecto que querían las localidades, y el otro a la gestión, y luego a través de voto la gente decidirá, pero es decisión del intendente, por lo que seguramente este expediente será rechazado, pero no puedo creer que se analice una gestión de 58 días en medio de la pandemia es un tema lamentable”.

Terció De Grazia, dirigiéndose a Aramberri, “porque pareciera que no es una posición única del bloque, porque varios nos abstenemos y el Concejal Trybuchowicz vota en contra”

Cittadino en tanto explicaba, ante las críticas por no realizar las sesiones del cuerpo deliberativo y afirmaba que “la decisión que se tomó de no sesionar y no concurrir, fue una cuestión de la pandemia y la cuarentena de los primeros días, fue una decisión que se acordó para proteger al personal municipal, pero muchos de nosotros vinimos y lamento que la concejal De Grazia no pudo presentar la documentación pero me la hubiera entregado en mano porque yo venía todos los días a las siete y media de la mañana. La cuarentena estaba muy bien aplicada y creemos que debemos seguir apoyando”.

Finalmente fue desaprobado por mayoría.

Residuos patogénicos y reciclado de bidones de agroquímicos

Por unanimidad se aprobó la licitación privada de servicios de residuos patogénicos para el Centro Municipal de Salud, en tanto por mayoría se dio aprobación a la readecuación del comodato con la asociación civil Campo Limpio SGE, en el predio destinado al reciclado de bidones de agroquímicos, con la oposición del bloque de Todos.

Programa Municipal de Promoción y Fomento de Huertas Comunitarias

El deliberativo dio aprobación a una Ordenanza surgida desde el Concejo Deliberante Estudiantil, creándose el Programa Municipal de Promoción y Fomento de Huertas Comunitarias, el que permitirá celebrar convenios con el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos para realizar actividades educativas de estudiantes de diferentes niveles y modalidades y estará destinado al consumo de las familias involucradas. Se destacó por parte de la concejal Lescano la actividad promovida en su momento por los alumnos Florencia Ottaviano y Diego Benítez, quienes realizaron entrevistas con la comunidad educativa, concejales, hicieron uso de la Banca 19, promocionando en los medios el proyecto de Ordenanza aprobado en el recinto este jueves.

La expropiación de Vicentín: Rechazado por mayoría con la abstención del MV

Otro capítulo de idas y vueltas entre oficialistas y opositores tuvo lugar cuando se trató un proyecto de Resolución que manifestaba “el repudio por la intervención al Grupo Vicentin” presentado desde Juntos por el Cambio, el que fue fundamentado por la concejal Soledad Cadenas quien dijo “me toca de cerca por mi vínculo con el sector agropecuario” y sostuvo que era una “medida ilegal e inconstitucional, la empresa estaba en concurso de acreedores y la medida da un paso más para a futuro poder expropiar empresas por simple decreto como YPF o Aerolíneas. Este accionar constituye un peligro para toda la sociedad que cierra las futurar inversiones en la Argentina”.

“Podemos discutir acerca de la situación de la empresa pero me parece que no es esto la discusión central porque tiene que ver con el avasallamiento de la propiedad privada”, sostuvo Cadenas.

Desde Todos, Graciela Callegari, con su discursiva habitual, defendió la posición del Estado Nacional y la decisión del Presidente, el que “tiene la potestad de la administración pública del Estado y esto lo es, la intervención no es un invento, sino una herramienta determinada en los artículos de la ley, nadie estatiza a nadie, un Poder Ejecutivo en uso de sus facultades interviene y será el Congreso el que discutirá la declaración de utilidad pública y la expropiación de la empresa”. “Hay una realidad fuertemente indefendible que es que la situación de la empresa es terminal. Es clave en la soberanía alimentaria, y hay 5000 personas con nombre y apellido que en este contexto por la pandemia pueden quedar sin trabajo”, alegó la docente.

“Panchito” Aramberri trajo a colación las gestiones realizadas por la comuna y los concejales respecto a lo ocurrido en el orden local con la empresa Cereales 3 Arroyos y describía una situación similar con lo acontecido en el Frigorífico Anselmo. A la vez que anticipaba la abstención hizo propias la palabra de Martín Garate cuando afirmó en la sesión del 4 de junio que “es lindo ser vecinalista”, afirmando, en esta ocasión, que el partido gobernante a nivel local no se sitúa de ningún lado de la grieta que no podemos cerrar”, esto ante las posiciones encontradas de cambiemitas y peronistas respecto al tema que finalmente fue rechazado por mayoría.

El reclamo por faltante del kit de sexualidad y vacunas en los CAPS

Un proyecto de Comunicación dirigido al Ejecutivo tendiente a normalizar la falta de profilácticos y pastillas anticonceptivas, al igual que las vacunas para neumonía en los Centros de Atención Primaria de la Salud y ante la existencia de parte de estos elementos en el Hospital situó el reclamo de los concejales de Juntos por el Cambio, situación expuesta por la concejal De Grazia, quien atribuyó- entre otros conceptos- la falta de “clearing” –o intercambio-entre las salas de atención primaria.

La peronista Montenegro, en tanto, respecto a las vacunas atribuyó el tema al gobierno anterior “ya que las vacunas se compran con un año de anticipación, y evidentemente se quedaron cortos”, se sumó Cittadino, quien sostuvo que “ayer llegaron vacunas y tienen indicaciones precisas, destinadas a los chicos y a personas de alto riesgo, y en lo relativo a preservativos y anticonceptivos el problema es el clearing, lo que está faltando es que la gente de las salas lo solicite a la encargada Mónica González”. Fue rechazado por mayoría con el voto de Todos y el MV.

Automatizar pozos de extracción agua para evitar pérdidas de presión

Un proyecto de comunicación a iniciativa de Juntos por el Cambio puso nuevamente el tema de la presión del suministro de agua en la ciudad cabecera.

En el mismo, se pide la automatización de los pozos, instalando un variador de velocidad en las bombas con sensores de presión constantes, para mejorar el funcionamiento de la red, y evitar la presión innecesaria, mediante una conexión vía Internet a un sistema central y control de apagado y encendido a distancia, además de instalar generadores ante cortes de energía prolongados, para evitar la baja en la presión.

Fue Trybuchowicz el encargado de fundamentar esta iniciativa, y sostuvo que “es necesario mejorar el funcionamiento de la red y la distribución; y lo planificado oportunamente con la construcción de una nueva cisterna y seis pozos más seria irrealizable” y ante el recrudecimiento de la situación de baja presión “se consultó sobre el estado de la red, ya que antiguamente la presión era regular, y el suministro se abastecía desde el antiguo tanque de agua, y ahora se producen variaciones; hay cuadras que llevan más de diez reparaciones efectuadas, ya que las filtraciones se producen por lo que consultamos sobre la creación de un sistema que brinde procesos conectados que permitan alertas tempranas sobre averías críticas y protección del conjunto por baja o sobrecarga”.

Callegari, desde Todos indicaba que “acompañamos este proyecto; siempre hemos estado preocupados por esta cuestión y creemos que desde el aspecto técnico hay que pensar en los generadores de pozo, es un tema para instalar y discutir y preocuparse y se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, por lo que debemos ponerlo en escena y comenzar a dar respuestas a un problema de larga data para ver luego cómo se financia”. Aprobado por unanimidad.

Controles e inspecciones en comercios en pandemia

El concejal Gutiérrez fundamentó un proyecto del Bloque de Todos para “armar una vigilia para que a través de los ingresos que tenemos al distrito, manteniendo los controles dentro de la ciudad cabecera, con el uso de barbijos, por lo que apuntamos a concientizar más a la población a través de campañas de comunicación, con cierta llegada permanente a la sociedad, dado que la pandemia está absolutamente activa en el resto del país, para que el personal municipal tenga acceso a los comercios para mantener esa actividad y llegar al público para no perder de vista el protocolo sanitario, guardar las distancias, el uso de barbijo y alcohol en gel”. Aprobado por unanimidad.

Las baldosas de la Plaza de la Memoria

También desde Todos, se solicitaba que el cuerpo repudiara la destrucción de dos baldosas de mayólicas en la Plaza de la Memoria que recordaban a los Pueblos Originarios y a los Héroes caídos en Malvinas, provocados por maquinaria municipal

Tatiana Lescano sostuvo que “se están realizando reparaciones en la Plaza de la Memoria, donde había dos obras de arte realizadas en mosaiquismo; una cruz chacana representativa de los Pueblos Originarios y también la de Malvinas” y dijo que “hubo comunicaciones con la Asociación Encuentro Indígena, de hecho se realiza una convocatoria por redes para el fin de semana, para volver a realizarla, por lo que sería importante que se comuniquen con las personas y se pongan a disposición, para ver los lugares donde se colocarían, nos parece importante la presencia y acompañamiento del Estado con los insumos necesarios”.

Pidió a palabra Cittadino y expresó: “Nos quedamos impactados porque fue un accidente y no hecho adrede, ya se comunicaron con Encuentro Indígena y los mosaicos que están salidos se van a recomponer y en lo que respecta a Malvinas se está haciendo un proceso de restauración de estas obras; acompañamos el espíritu que el Ejecutivo acompañe el proceso de restauración ante este accidente que no fue intencional. La palabra repudio ante algo que fue hecho en un proceso de restauración integral nos parece un poco fuerte, por lo que solicitamos que se saque esa primera parte”, tras lo cual Lescano acordó en retirar el artículo 1º y quitar la palabra repudio” ante el contacto que tuvo la Municipalidad, y dejamos lo referente al respaldo del Ejecutivo”.

Fuera del Orden del Día, fueron ingresados dos expedientes, el primero de ellos fue el pedido de reunión de la Comisión Hídrica, ante las intensas lluvias y la crecida de arroyos, fundamentado por la concejal peronista Lescano, quien dijo que el organismo “no se reúne desde 2018, por lo que necesitamos saber el estado de las esclusas y de los cursos de agua”.

Polémica por proyecto de Ordenanza por Leasing solicitado por Provincia

El último punto tratado fue la autorización para formalizar un contrato de locación con opción a leasing como contratación directa para adquisición de bienes como maquinaria vial, rodados livianos o pesados, insumos para obras sanitarias, insumos hospitalarios o luminarias hasta 50 millones de pesos, de carácter estimativo y sujeto a variaciones.

El vecinalista Zorrilla informó a sus pares y dijo que “esta ordenanza es transcripta en virtud de una solicitud del Ministerio de Economía de la Provincia, una línea anunciada por el Gobernador quien instó a la presentación para que los municipios accedan a maquinaria y equipamiento, para reactivar algunos sectores particulares de la economía. El total de la línea sea a tasa del 26 al 30 % de interés con un periodo de gracia de 3 m4eses y 48 meses de plazo de pago. Se pide la autorización para endeudarse hasta 50 millones para la compra mencionada. No se puede ser más específico en el bien a comprar porque no se sabe el monto a otorgar, por lo que se pide que mantengan informados el Ejecutivo al legislativo de esta instancia para informar a los bloques de qué se va a comprar y cuánto se va a comprar”.

Desde Todos anticipaban no acompañar, según expresó largamente Garate, quien dijo que “así como está la ordenanza no la vamos a acompañar porque siempre cuando se habla de endeudamiento se habla de dinero público y si uno es cuidadoso en su familia con dinero propio, con los fondos públicos se debe ser muy cuidadoso; y estamos dando carta libre al Ejecutivo a tener un préstamo o leasing no sabemos para qué, por cuánto y cuánto se va a pagar”.

“No tenemos objeto, por lo que no sabemos en cuanto nos vamos a endeudar y para qué, es una cuestión que necesitamos saber, no surgen de la ordenanza y las ultimas ordenanzas de leasing decían cuál era el destino, cantidad y el monto. Esto es suficiente para nosotros no aprobarlo y también quiero llamar la atención, con ánimo de no generar polémica, voy a tomar una frase que dijo De Grazia como de cabecera que es hay normas y la verdad es que es bueno que la cumplan. Esta ordenanza por objeto debe ir a la Comisión de Hacienda, no fue ahí sino a Legislación ayer y se tomó un acta donde entre otras cosas el bloque oficialista más alla de no perder la oportunidad de poder acceder al financiamiento; nosotros planteamos que no estamos en contra del procedimiento de leasing, pero éste debe ser en condiciones que sepamos”, agregó.

“No sabemos cuándo va a pagar el vecino, porque estamos tomando una deuda que se va a pagar con el erario público”, dijo Garate.

Zorrilla le contestó que “esto fue un acuerdo entre los presidentes de los bloques, y transmitimos las inquietudes al Ministerio de la Provincia, y nos dijeron que debemos adecuarnos a esta ordenanza que bajaron a los municipios. Solicitamos que se presenten alternativas por escrito, y consideramos que la tasa estará un 20 o 30 por ciento de la inflación lo que beneficiaría a la población”.

Groenenberg desde Juntos por el Cambio explicó que “luego de varias conversaciones Hemos decidido acompañar teniendo el compromiso del presidente de Hacienda que una vez obtenido el mismo subiría a la Comisión para que sea tratado en la misma, de acuerdo al monto la compra seria de alguna motoniveladora o patrulleros, hay necesidad de reponer patrulleros que necesita el CPR, por lo que ante ese compromiso vemos que es un crédito a una tasa muy beneficiosa y consideramos oportuno que el municipio lo tome”.

Ya en el final, nuevamente atacó Garate: “Me llama la atención que no se aprobara en Legislación, nos encontramos hoy veinte minutos antes de la sesión que había despacho lo siguiente, el concejal Groenenberg dijo que está el compromiso del presidente de Hacienda que va a subir, pero no sabemos què va a subir que si nosotros autorizamos al Ejecutivo no se va a discutir ni el objeto ni lo que va a pagar, no vamos a discutir nada, no era lo que se había hablado; no pongo en duda que el concejal Zorrilla hablò con el Ministerio por lo que mi responsabilidad patrimonial y mi responsabilidad política va más allá de lo que diga el Ministerio de Economía, y debemos responder ante al vecino, me llama la atención, quiero y pido que lo que nosotros queremos es que conste en actas que este bloque vota en forma negativa porque no tiene monto definido el empréstito, no tiene el objeto de la operación ni tampoco como se va a devolver, quiero que conste en actas, esta decisión no está cumpliendo con lo que está previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Se aprobó por mayoría.

