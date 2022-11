Concejo: Cadenas molesta al no derogarse norma vigente sobre ocupación de veredas

28 noviembre, 2022

La Concejala Soledad Cadenas habló de un error en la última sesión del Concejo referido a los Balcones Gastronómicos, ordenanza que fue aprobada por unanimidad, pero no se derogó la norma vigente, algo que ella mocionó, primero en la Comisión de Obras Públicas y desde su banca, lo que no fue tenido en cuenta a la hora de votar.

“No hubo nadie que se percató de esto, era muy específico; nosotros ingresamos dos opciones, modificar el proyecto o no; hubo silencio de radio y nadie opinó, no hubo ningún tipo de propuesta de otro tipo, así que acá estamos con esta situación, creo que no es un planteo lógico”.

También mencionó que se hallan analizando el Presupuesto y se espera la visita de algunos funcionarios para que informen sobre el mismo, sobre todo por el incremento en las tasas.

