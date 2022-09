Concejo: Chispazos entre Todos y Juntos, abstención del MV y doble voto de Garate para rechazar el ajuste de Massa

Un duro debate entre bloques opositores del Concejo Deliberante se dio cuando se trataba el último punto incluido en el Orden del Día en el que desde el bloque de Juntos se presentó un proyecto de Resolución rechazando las medidas económicas sobre el equilibrio fiscal propuesto desde el Ministerio de Economía.

El reclamo fue fundamentado por la concejala Marisa Marioli, quien en una confusa explicación intentó justificar la postura de su bancada; incluso el presidente del cuerpo, Martín Garate dijo que no se entendía demasiado su ponencia, y le advirtió que se debía ajustar a fundamentar el proyecto presentado, ya que Marioli incluyó temas locales sobre acciones vinculadas a la educación, qué aportaron mayor dispersión a lo que intentaba sostener la edil cambiemita, que intentaba la crítica a los recortes anunciados por Economía en educación, vivienda y producción y pedía explicaciones “ante la decisión del gobierno de recortar en 210.000 millones en diferentes áreas” y consideraba que involucraba “temas muy sensibles para la sociedad, ya que la educación es una inversión a futuro y si bien es necesario realizar un reordenamiento de partidas para que la economía funcione no es momento para recortar en el mejoramiento edilicio y en el programa Conectar Igualdad”.

Pidió la palabra la presidente del bloque de Todos, Graciela Callegari, quien manifestó estar “asombrada” ante las expresiones vertidas por Marioli, afirmando que en su momento el otrora presidente del bloque autor “nos atacaba respecto a nuestra posición por las políticas públicas cuando ellos las arrasaban, y ahora viene la concejal preopinante, pide explicaciones y cambios de un proyecto de ordenamiento fiscal en el que no estamos sino por el acuerdo de una deuda escandalosa, contraída por el gobierno anterior, del que nos hacemos cargo ante los organismos multilaterales; los concejales de ese espacio reclaman más ajuste a través de los medios en virtud de la situación, producto del endeudamiento eterno que no contrajimos nosotros”.

“Mientras hablaban de la pesada herencia, les decían a los organismos que les prestaran y cuando los bancos privados no les prestaron más fueron al Fondo Monetario y tomaron crédito más escandaloso para un país”, dijo.

“En ese escenario es el que reclaman en los medios los mismos dirigentes de este espacio y vienen a decir que no se puede desinvertir en salud, cuando ellos bajaron de categoría el Ministerio de Salud y nosotros nos encontramos con una grave situación en medio de una pandemia”, criticó.

“Marioli habla de la educación como una inversión, y habla desde un espacio que cerro más de 50 escuelas, que no autorizaron el crecimiento de la Educación Superior, intentaron recortar más en 2018y fue la movilización de los gremios que estuvieron en la calle y ni los mismos legisladores podían creer la reducción presupuestaria, y antes de irse aprobaron carreras para la Provincia designando funcionarios de su espacio, iban a construir 3000 jardines y solamente hicieron 30, 3 para Tres Arroyos y no se hicieron; seamos serios, al Gobierno que ellos representan no les intereso la educación pública, durante los cuatro años se suspendió la mejora institucional a lo largo y ancho del país y la distribución de material didáctico y de libros, esto no lo digo como concejal sino como directora de un espacio educativo”, argumentó la edil peronista.

“Cuando se fueron a la provincia le quedaron 1700 escuelas con problemas de gas, sin contar la tragedia de Moreno” (N de la R: donde murió la directora y un auxiliar al explotar la instalación del establecimiento)

“La educación es importante para nuestro espacio; hoy hay 500 mil becas para jóvenes en la Provincia, se diseñó una política de acompañamiento en pandemia y pos pandemia más importante que el recorte a que hace referencia la concejala; sentirse preocupados por aquello que no hicieron durante cuatro años y que no acompañaron en acciones de Formación Docente cuando desarmaron el presupuesto y dejaron solo la capacitación virtual que se tercerizó en la mayoría de los casos” agregó Callegari.

“Para nosotros los derechos de la gente y su posibilidad de empoderarse sobre ellos ha sido siempre un eje en nuestra política, No puedo creer que vengan a reclamar lo que no ejecutaron; no continuaron los proyectos, no hicieron mantenimiento y subejecutaron la obra pública en educación y ahora vienen a reclamar, fueron causantes del problema que tenemos para cumplir con las pautas del FMI: es casi de un nivel de cinismo venir a plantear este reclamo. Nuestro gobierno está presente y si se necesita hacer un equilibrio fiscal para resolver algunos problemas una oposición que lo único que hace es criticar, y no nos aprobó el Presupuesto”, insistió y sostuvo: “el país está creciendo y la prueba es que la desocupación es de un digito, este es un gobierno que también está detrás de los grandes evasores de este país que no son las personas vulnerables, son fondos corporativos del desarrollo económico, y pedirle a nuestro gobierno que no haga un equilibrio fiscal me parece poco serio ya que la atención de los vulnerables está garantizada por nuestro gobierno. No vamos a acompañar; estamos favoreciendo para generar salidas laborales para los jóvenes después de una desgastadora gestión de gobierno que se endeudó como nunca en la historia” graficó.

Desde el Movimiento Vecinal, el concejal Werner Nickel terció en el intenso debate, a la vez que se preguntó “qué podemos resolver desde el Concejo al respecto, y si bien políticamente no acompañamos el recorte en educación y salud; lo llamativo es que justamente como bien señalaba Callegari nos parecía contradictorio que soliciten el achique en el gasto público y por otro lado se oponen al ajuste; no nos meteremos en la cuestión política pero creo que tenemos que dejar gobernar y que en el próximo año electoral sea el pueblo el que decida a la hora de votar”, a la vez que anticipaba la abstención a la hora de votar.

Finalmente y con el voto afirmativo del bloque autor y el voto negativo de Todos, el presidente Garate hizo uso del doble voto, haciéndolo por la negativa, por lo que luego de casi una hora de intenso y acalorado debate, se rechazó el proyecto de Resolución.

La poda

Luego de las explicaciones brindadas por funcionarios municipales por la poda y plantación de nuevos árboles que reforzarán la cortina existente en la zona oeste del Parque Cabañas, el deliberativo decidió igualmente tratar el tema, con insistentes reclamos respecto a la ordenanza vigente sancionada en la sesión del 3 de setiembre del año 2020 y un recurso judicial emitido en su momento ante la presentación se sectores ambientalistas, se generaron diferentes ponencias en medio de la sesión, unificando los dos proyectos de Comunicación presentados por los bloques opositores.

El vecinalismo apoyó y votó en consonancia con el bloque de Todos y rechazó el de Juntos, destacando en palabras de la concejala Larriestra, los avances de acciones procedentes desde la Secretaría de Gestión Ambiental municipal, mencionando que los árboles intervenidos en 2020 hoy tienen follaje y una altura de unos dos metros, y reflexionó asimismo sobre las especies de mayor altura y la peligrosidad de quebrarse o caerse. “Hoy somos todos opinólogos sobre todos los temas de la sociedad” dijo e hizo referencia a opiniones vertidas en la sesión de hace dos años, un 3 de setiembre del año 2020, cuando se sancionara la ordenanza aludida y lo que ocurrió con la caída de plantas en el interior del paseo, afortunadamente sin consecuencias personales pero con daños en vehículos que tuvo que pagar la comuna. “Cada maestrito con su librito”, sostuvo finalmente respecto a la posición de la oposición respecto al tema.

Al momento de votar, se aprobó por unanimidad el punto 5 – del peronismo – y por mayoría con el voto de Juntos y Todos el 11 – de Juntos-.

La problemática del frente costero

Un arduo debate que incluyó un pase a cuarto intermedio para considerar el pedido de informes respecto a la extensión del análisis del frente costero y no solo en el ejido urbano, el Concejo finalmente pasó a comisión el pedido de informes presentado por el bloque de Juntos, respecto a la problemática existente por la erosión costera del distrito, dirigiéndose asimismo al Dr. Federico Isla, quien ha llevado adelante los relevamientos y al CONICET respecto al avance de la erosión.

Se produjo un intenso cruce verbal entre la concejal Callegari y De Grazia, quien cuestionó expresiones de la edil peronista respecto a que declamaba por un lado y por otro se oponía, ante lo cual Callegari sostuvo que no era muy democrática su postura, manifestando que cada bloque fija su posición y luego vota en consecuencia.

La radical De Grazia insistía en que debía aprobarse en la sesión, en tanto desde Vecinalismo se solicitaba un pase a Comisión para analizar detalladamente los expedientes-uno de ellos en Hacienda desde el mes de Marzo- para tener una idea más cabal respecto de la situación, luego de un cuarto intermedio, la postura mencionada finalmente primó y se aprobó por mayoría con el voto del MV y Todos.

Se aprobaron también los despachos de las comisiones internas referidas a la ratificación del contrato por comodato del inmueble donde funciona el Correo en Copetonas y la extensión del servicio de energía por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Servicios Sociales de esa localidad. Se retiró por parte del bloque autor- Todos- un proyecto de Ordenanza referido a la creación del Programa Municipal de Salud Menstrual.

Otros temas

Se aprobaron pedidos de vecinos para la instalación de cloacas en Balcarce 2100 2300 y en calle Reconquista al 900; el reemplazo de tapas de bocas de tormenta en Matheu 1450 y French y Avenida Almafuerte, el mantenimiento de calles de acceso al Cementerio Municipal; se giró a Provincia el pedido de reparación de un puente vial en Avenida Caseros al 2000, y se trató un pedido de Juntos para evitar la acumulación de bolsas plásticas en la Planta de Reciclado de San Francisco de Bellocq.

