Concejo: con el voto del MV y Juntos por el Cambio se aprobó la designación de Lamberti

2 julio, 2020 Leido: 363

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría con el voto del Movimiento Vecinal y Juntos por el Cambio en Sesión extraordinaria la designación de Julián Lamberti como Delegado Director del Organismo Descentralizado de Claromecó, en tanto el bloque de Todos votó en contra según expresó el presidente Martín Garate, por los “antecedentes” de Lamberti, vinculados a su actividad como comerciante en la localidad balnearia, y fue infraccionado cuando explotaba negocios vinculados a la noche claromequense, “por lo que me quedan dudas que pueda controlar algo que no cumplía” según dijo el concejal peronista, quien explicó asimismo su idea para una elección de los delegados que si bien la Ley Orgánica no permite, con un decreto del intendente podría tener lugar de esa forma.

Hubo cruces entre las tres bancadas, ante la queja de Garate por la recepción diez minutos antes de una carta del Jefe de Gabinete con una aclaración (ver en imágenes adjuntas) sobre el episodio denunciado por el concejal Groenenberg pidiendo disculpas por los términos en que se expresó, contestando el edil cambiemita que “pedir un curriculum no fue una idea disparatada”.

Cittadino, desde el MV hizo un preciso relato en primera persona de lo sucedido, y recordó su propuesta en la sesión del viernes de tratar la designación de Lamberti en esa sesión, lo que no fue posible y debió postergarse hasta el momento de la votación antedicha.

