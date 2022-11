Concejo: con modificaciones y por mayoría aprobaron las unidades modulares en playas

3 noviembre, 2022

El tema de la licitación para la prestación de servicios a través de unidades modulares en playas del distrito que inició la sesión ordinaria del Concejo Deliberante,hoy presidida por el edil del Frente de Todos Juan Gutiérrez, ante las ausencias de Martín Garate y Soledad Cadenas, insumió unos cuarenta minutos de discusión inicial y el pase al primer cuarto intermedio para tratar el agregado de nuevo articulado al proyecto enviado desde la Dirección de Turismo, para poder dotar de servicios a vecinos y turistas en la temporada estival en los balnearios.

En primera instancia, el vecinalista Nickel había pedido el pase a comisión nuevamente para analizar la inclusión de un segundo artículo, presentado por la presidenta de Todos, Callegari, en el que se describían las características que deberían tener estas unidades – contenedores – como medidas, revestimientos, pisos, e inclusive pérgolas decorativas.

Esto generó la reacción nuevamente de Nickel, quien había manifestado sentirse “cansado” por el tratamiento que posterga incluso la adjudicación del parador Ex Borneo, y como en el proyecto se incluía la instalación de una unidad modular en la zona donde se construiría el parador, pidió un cuarto intermedio para analizar el tema.

Desde Juntos, fueron varias voces las que se oyeron, en principio la de Daiana De Grazia quien pidió también la inclusión de un tercer artículo en el que constara el tiempo de adjudicación-habló de dos años – y que en caso de no haber interesados en participar se pudiera cubrir esa falencia con foodtrucks, para generar salida laboral también. Carlos Ávila, tal vez confundiendo la situación, dijo que desde el primer momento apoyaba el tema del parador, cuando en realidad se hablaba de otra cosa. No faltó la voz de la presidenta de la Comisión de Turismo Marisa Marioli, quien dijo que se ponían en tela de juicio los temas que se trataban en la misma y que ningún proyecto vinculado al Turismo se había iniciado en la citada comisión interna, tras lo cual se votó por unanimidad el pase a cuarto intermedio.

Luego del mismo, de unos veinte minutos, se rechazó por mayoría el pedido de pase a Comisión y también por mayoría se aprobó la integración de los dos artículos.

Nickel destacó y agradeció la buena predisposición para el pedido a cuarto intermedio para poder llegar a un consenso y expresó “No podemos acompañar la propuesta si bien estamos de acuerdo con la incorporación de nuevos artículos no puedo dejar de marcar que cuando el proyecto original fue retenido en Comisión tenía que ver la explotación de una unidad modular en el ex Borneo. Ante esa incongruencia no podemos acompañar porque de una manera es adelantar una negativa a la resolución pendiente sobre el parador” Finalmente el proyecto se aprobó por mayoría con el voto de Todos y Juntos.

Aprobaron proyecto de alumnos del Instituto 33 sobre Medio Ambiente

Se adelantó el tratamiento de la creación del Primer Corredor Biológico Municipal, destinado al cuidado del Medio Ambiente gestado por alumnos del Instituto 33, lo que generó la satisfacción de la concejala Callegari, a su vez docente y directora del establecimiento, y el apoyo del vecinalismo en la voz de Marcelo León. Aprobado por unanimidad.

Registro de Cuidadoras y Cuidadores

Seguidamente se aprobó la creación del Registro de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios, buscando regularizar la actividad, debiendo publicarse el mismo en páginas y redes del Municipio y en la Dirección de Adultos Mayores. Fundamentó la concejala Salerno respecto del programa nacional proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y enumeró las distintas cohortes que se recibieron en Tres Arroyos, un total de 91 personas y de capacitaciones y actualizaciones para profundizar conocimientos. Desde el MV a través de la concejala Diez se anticipaba el apoyo dada la doble utilidad que el mismo tiene.

Crearon el Registro Histórico del deliberativo

Se aprobó la creación del Registro Histórico del Concejo, el que dependerá de la Dirección de Cultura municipal, en el que se guardarán todas las actas para tener un acceso directo a las mismas por parte de los interesados.

Castraciones masivas

Se dio tratamiento y aprobó un proyecto para realizar castraciones masivas en barrios y localidades ante la problemática de superpoblación de animales.

Geriátricos

Unánimemente se aprobó un proyecto para registrar y garantizar la prestación de servicios de atención y cuidado que brindan los geriátricos surgido desde Juntos, y avalado por el resto de los bloques.

El Certificado Único de Discapacidad

Se requirieron informes al Ejecutivo sobre demanda y demora en los turnos y entregas del Certificado Único de Discapacidad para tomar real dimensión del problema y dar respuestas, según dijo Graciela Callegari. Contestó Paula Distéfano desde el vecinalismo quien dio cuenta que se entregaron desde enero 480 y se denegaron 10 y 647 turnos además de los que se piden con urgencia. En lo que respecta al vencimiento hay prórroga hasta diciembre de 2023.

Salud Mental

Otra comunicación estuvo reiterada en lo que respecta al tema de la salud mental y solucionar la falta de acceso a la asistencia en casos puntuales. Fundamentó Salerno y sostuvo que en muchos de los Centros de Asistencia Primaria no hay psicólogos, y que se han impulsado jornadas en los que profesionales sostienen que los casos se han triplicado luego de la pandemia por lo que requieren solución en tal sentido. Marioli coincidió y trajo a colación el discurso de la concejala De Grazia de incluir el tema en el Presupuesto 2022.Desde el vecinalismo, Claudia Diez enumeró realizaciones efectuadas en el transcurso del año y la reunión de la Mesa respectiva e invitó a los concejales a la actividad que se realizará en la Plaza Pellegrini este viernes.

Otros temas

Se solicitó solucionar problemas en los baños del Cementerio Municipal; la reparación de diversas calles y la instalación de luminarias en barrio Olimpo; se declaró de interés cultural un libro de siete poetas bonaerenses; se pidió nuevamente informes sobre la calidad del servicio de agua; que Cascallares cuente con una pala cargadora para realizar tareas; se dé cumplimiento a la Ordenanza de la Estación Forestal de Claromecó; se solicitó se realice un relevamiento estadístico de la temporada de verano 2022/2023; se pidieron informes sobre criterio técnico para realizar la tala de árboles en Parque Cabañas; la iluminación de distintos sitios linderos a la Ruta 228 y 3 y la intersección de Ruta 228 y Constituyentes; Constituyentes entre la rotonda y el puente sobre arroyo del Medio; Ruta 228 y Monteagudo, Rotonda de Moreno y Alem-Monteagudo; Libertad del 0 al 600, y Ruta 3 entre Ruta 228 y Avenida Caseros; se evite la existencia de bolsas de plástico en inmediaciones de la Planta de Reciclado de San Francisco de Bellocq; colocación de guardarrails y señalización necesarios en la ciudad, y, solicitaron que se dé cumplimiento a la ley provincial nro. 14.107 – tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Fuera del Orden del Día

Se aprobaron dos expedientes: El primero de ellos relativo a un pedido del Centro Vasco Hiru Erreka en el que solicitaba la posibilidad que se instalara en la Plaza Vasca juegos infantiles donados por parte de la firma Insel Ingeniería, y otro expediente, sobre escrituración social, ambos aprobados sobre tablas.

Luego de tres horas cuarenta minutos y con dos cuartos intermedios, finalizó la sesión.

Volver