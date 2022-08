Concejo: Cuadros de comisionados municipales, retirados por decisión de Presidencia

Una nueva sesión ordinaria realizó el Concejo Deliberante, de unas dos horas de duración, en la que, luego del rechazo del proyecto de Ordenanza presentado por la Juventud Peronista de retirar los cuadros de quienes fueran comisionados municipales de facto, con el voto del Movimiento Vecinal y de Juntos, y luego de un largo debate el presidente del cuerpo, Martín Garate, anunció que tras su decisión, serían retirados porque el reglamento interno así se lo permite.

Se escucharon las ponencias de los tres bloques respecto del tema en el que se puso de manifiesto la necesidad de diferenciar a quienes fueron electos por mandato popular de aquellos impuestos por los gobiernos de facto.

Desde Todos, Graciela Callegari fue quien inició el debate expresando que “pude votar recién a los 28 años luego de ser madre de tres hijos”, y realizó un panorama histórico al respecto.

Desde el vecinalismo, Werner Nickel anticipaba el voto negativo de su bancada y sostuvo entre otros conceptos que “Argentina tuvo gobiernos que le han dado la espalda al pueblo, y el ejercicio de la Democracia no tiene que ver con renegar de la historia, y sin personalizar simplemente respetando todas las ideologías entendiendo que esto forma parte de la historia triste de la argentina no vamos a acompañar este proyecto”, reafirmando que “desde nuestro espacio reivindicamos la Democracia y repudiamos cualquier forma de subversión al orden institucional”.



Desde Juntos, Marisa Marioli dijo que “no nos parece oportuno tratar este proyecto y si bien los comisionados no reflejan al voto popular, nos parece intimidatorio, tal vez poco serio apartar los cuadros de los comisionados”. “No podemos quitar paginas a un libro de historia, apartar los cuadros sería la metáfora perfecta. Recordar para aprender ,aprender para no repetir”.

Bajó a la banca el presidente Martín Garate, quien luego de una extensa exposición en el que adelantó su posición, y contestando a la concejala preopinante que “parece que la historia se circunscribe al 76 en adelante y el primer golpe fue a Irigoyen en 1930” y expresó: “con mucho dolor esperé hasta este momento porque pensé que iba a ser aprobado, pero también pienso que si el proyecto hubiera venido desde otro sector se hubiera aprobado, y porque soy firme en mis convicciones, les digo que los cuadros van a ser bajados porque el reglamento interno me lo permite”.



Contestó De Grazia desde Juntos, y afirmó: “lamento algunas de sus expresiones, señor presidente, me parece que no es lo que pregonamos. Valoro y respeto que los jóvenes sigan defendiendo sus ideales y no coincido con lo que se dijo que si el proyecto fuera de otro sector se hubiera votado positivamente” “desde nuestro espacio vamos a defender los derechos humanos como siempre lo hicimos y lo vamos a hacer.; la historia es una y no se puede recortar, dolorosa o no, no la podemos borrar”.

Callegari terció en la discusión, y dijo “nadie habla de borrar la historia pero no se puede poner en el mismo nivel de reconocimiento y valor de quien la defendió incluso con su propia vida de aquellos que no lo hicieron. Se trata de discriminar en el registro de la historia, en ese sentido lo coyuntural de este proyecto viene articulado con las acciones de quienes defendieron la Democracia. Memoria implica recordarlo todo para no repetir pero hay que diferenciar en el reconocimiento y la valoración de eso se nutre la defensa del valor democrático, de reconocer a quienes lo defienden y no emparejarlo con los que los violan o usurpan”, sostuvo, a la vez que valoró la decisión tomada desde la Presidencia.

Nuevamente bajó Martín Garate a la banca para reforzar sus conceptos y manifestó estar “convencido que la autoría del proyecto determinó el resultado y quiero señalar que nunca voy a cuestionar al radicalismo, pero no alcanzan las palabras, la defensa exige hechos. He tenido muchas diferencias con De Grazia, estoy convencido que ella personalmente hubiera votado quizás este proyecto y que no está de acuerdo con aquellos que interrumpieron el orden constitucional. Le voy a pedir que sería bueno que esto que ella dice se refleje en los hechos de algunos concejales que integran la bancada de Juntos por el Cambio, ya que sabemos que hay quienes electos por la gente que han publicado cuestiones en redes sociales y le pido que en su carácter de presidente de la bancada, llamemos la atención sobre ese tema”.

Sometido a votación, el proyecto fue rechazado por mayoría.

Otros temas

*Se pidió arbitrar los medios para garantizar la seguridad en el Hospital Pirovano, y novedades respecto a la Guardia Pediátrica.

*Se solicitó informar a delegados y subdelegados respecto a varias ordenanzas vigentes.

*Se aprobó dar cumplimiento a la ordenanza respecto a la Comisión Asesora de la Estación Forestal.

* Se aprobó implementar medidas para la reparación de móviles policiales.

*Se pidió dar cumplimiento a la Ordenanza del Consejo Municipal de Seguridad Vial. Se difundieron números respecto a la cantidad de accidentes en lo que va del año: 174 siniestros y 119 lesionados, tanto en radio urbano, avenidas y sectores de ruta.

*Se solicitaron mejoras y mantenimiento en el Parque Miedan.

*Se pidió efectivizar la aplicación de la Ordenanza que creó el Programa Municipal de formación en Perspectiva de Género Diversidad y Educación Sexual Integral en Entidades Deportivas.

*Se aprobó el pedido de restauración y debido mantenimiento del Monumento a San Martín en la Plaza que lleva su nombre.

*Se pidió al Concejo Escolar informes sobre la provisión de gas a la Escuela Secundaria de Enseñanza de Arte 1 – ex Virgen de la Carreta.

