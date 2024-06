Concejo: Debates, acusaciones y reclamos en la primera sesión del mes

6 junio, 2024

El Concejo Deliberante sesionó este jueves, en la que como sucede habitualmente se dio el contrapunto entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, con una serie de acusaciones, debates y reclamos que incluyeron un cuarto intermedio para definir una situación vinculada a la entrega de terrenos a instituciones.

En el inicio, asumieron, como reemplazo por licencias, Carmen Merlo y Jorge Ansa para completar los bloques de Juntos por el Cambio y el Movimiento Vecinal respectivamente.

En uno de los puntos del Orden del Día, ya promediando la sesión, se trató un pedido de Juntos por el Cambio al Ejecutivo para que informe la situación en la que quedó el trámite por el edificio donde funciona el CRESTA, promovido desde Juntos por el Cambio y fundamentado vehementemente, como habitualmente sucede por la concejala De Grazia quien pidió que el intendente explique, “luego del “alerta máxima”- según dijo- dada a mediados de abril, por el intendente Garate, de la cual no hubo novedades hasta el momento”, asimismo le reclamó “que se abra al diálogo, para poder consensuar”, y dijo que “hay varios proyectos nuestros que quedan trabados en la Jefatura de Gabinete, como sucedía en la gestión anterior”.

Le respondió Alejandro Barragán, quien dijo que “el intendente invitó al bloque a una reunión ante el pedido de diálogo pero que no se concretó porque no fueron”.

El libertario Moller terció en la cuestión y dijo que “se usan con cierta irresponsabilidad ciertos temas, se genera un tipo de alarmismo y no se buscan las soluciones, para que luego la cosa quede como en la nada”.

Marioli dijo que “la convocatoria existió” para concurrir ella y otra persona y respondió que “nosotros somos siete concejales por lo que no pudo concertarse al no estar todos presentes”.

Olivera se sumó al debate y explicó que “no se puede llevar el tema como una posición para la tribuna, creemos que falta un poco de buena voluntad, nos preocupa y debemos cuidar al CRESTA, y lo que se hizo, la preocupación está y no tenemos que minimizar el tema porque si no es para la tribuna y no sirve para nada”.

De Grazia volvió a la carga y dijo que “los pedidos no fueron informados y la mayoría de los pedidos nuestros están parados en la Jefatura de Gabinete”.

Terrenos difíciles

También hubo un fuerte intercambio de opiniones dio cuando desde Juntos se reiteraron diversos pedidos por obras públicas que significan erogaciones económicas para el municipio, y el titular del bloque oficialista dijo que “nuestro gobierno tiene seis meses al igual que el de Milei, estamos desfinanciados por el Estado Nacional por no continuar con ninguna obra pública y vemos que el bloque de Juntos por el Cambio no nos ha acompañado y sólo pone palos en la rueda”.

Marioli le replicó y dijo que “estamos solicitando ver cuáles son las prioridades en el distrito respecto a cómo vamos a usar esos fondos, no hemos estado nosotros desfinanciando al Ejecutivo sino son respuestas a los vecinos que nos han llevado a ocupar estas bancas”.

El debate sobre la cesión de terrenos a entidades que tengan más de tres años de Personería Jurídica debió ser llevado a un cuarto intermedio cuando había pasado una media hora del inicio de la sesión, ante la posibilidad de configurar un error jurídico por el planteo de la bancada de Juntos, luego de un cruce entre los concejales De Grazia, Barragán, León y Del Águila. Barragán pedía que volviera a Comisión para discutir algunos aspectos con mayor precisión; De Grazia dijo que no avalaba el pase y que habían acordado no subir al recinto el tema hace quince días atrás por lo que lo presentaban en esta sesión; Del Águila sostuvo igual tesitura, en tanto León dijo que apoyarían pero que entendían que era una velada crítica al gobierno anterior. El problema surgió ya que anteriormente se había aprobado ceder un terreno al Centro de Jubilados de Reta, que recién hace una semana consiguiera la Personería Jurídica, por lo que de reglamentarse la Ordenanza se estaría entrando en un problema jurídico, según sostuvo Facundo Elgart, corroborado luego del cuarto intermedio ante la consulta a Asesoría Letrada.

Luego del cuarto intermedio, se aprobó finalmente por mayoría con los votos de Juntos, el vecinalismo y La Libertad Avanza.

Otros temas

El deliberativo asimismo aprobó la licitación para contratar servicio de limpieza en el geriátrico del Centro Municipal de Salud, por mayoría sin el voto libertario; la apertura del Registro de Mayores Contribuyentes; elevar el monto básico de la categoría inferior al ingresante en el escalafón administrativo; un cobro de tasa a los servicios aeronáuticos a fin de cuidar los bienes y el erario municipal, para el mantenimiento del aeródromo municipal.

En otro orden, se aprobaron también los proyectos para promover el deporte en un proyecto vecinalista denominado Sueños en juego, historias que inspiran, para que destacadas figuras del deporte alienten la práctica deportiva, en los clubes y abiertos a toda la comunidad. También desde el mismo bloque se aprobaron dos proyectos vinculados a la seguridad vial; el primero de ellos sobre construcción de estacionamientos de bicicletas como parte del espacio urbano, y el programa “Mi primer licencia” destinado a capacitar y facilitar el acceso a los jóvenes que van a gestionar su licencia de conducir.

Desde Juntos por el Cambio, en la misma línea, se presentaron proyectos vinculados a la señalización de los lomos de burro en Avenida Almafuerte y Avenida Ameghino; la reparación de la ruta 3 y 85, y también la instalación de semáforos en la Avenida Belgrano para la prevención de accidentes, como asimismo el arreglo de calles en zona de quintas en Orense.

Se solicitó que se mantengan abiertas las oficinas de Turismo en los fines de semana largos haciéndose eco de vecinos de las localidades “fundamentalmente de Reta por una cuestión de dimensiones y también en Orense, a pedido de los vecinos” según expresó Cecilia Del Águila.

Se adhirió al 14 de junio, Día Mundial de la donación de sangre, y se pidió iluminar de rojo los edificios públicos emblemáticos de la ciudad para visibilizar y generar conciencia para poder donar.

Desde Unión por la Patria, se rechazó el accionar del Ministerio de Capital Humano en relación al almacenamiento de cinco millones de kilos de alimentos, con una encendida exposición del concejal Olivera y la defensa del libertario Moller justificando el accionar del gobierno nacional.

El bloque peronista también pidió el Ejecutivo Nacional arbitrar los medios necesarios para evitar el cierre de la oficina de Correo Argentino en nuestra ciudad.

