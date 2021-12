Concejo Deliberante: Asumieron sus bancas los nuevos ediles electos en noviembre

En un colmado Salón Blanco, y ante la presencia del Intendente Municipal Carlos Sánchez, sus secretarios y otros funcionarios municipales, y un gran marco de público que acompañó a quienes dejaban sus bancas y sus reemplazantes electos, se desarrolló la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante de Tres Arroyos.



La misma se inició a las 19:10, con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense, tarea a cargo de los concejales Gutiérrez y Larriestra tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Por Secretaría, se dio lectura a la notificación de la Junta Electoral sobre el resultado de las elecciones y los concejales “que resultaron electos, postulados por las asociaciones políticas que alcanzaron el número de votos, y de acuerdo a las atribuciones que confiere la Constitución Provincial y la Ley Electoral, proclamando a los mismos y a los Consejeros Escolares”, enumerándolos de la siguiente manera:

Por Juntos, cuatro bancas: Carlos Paulino Ávila, Daiana Magalí De Grazia –reelecta-, Cristian Alejandro Ruiz y Marisa Mabel Marioli.

Por Todos, tres bancas: Julio Sebastián Federico –reelecto- Paola Salerno y Facundo Elgart.

Por el Movimiento Vecinal, dos bancas: Marcelo León y María Claudia Diez.

Finalmente, se leyó una nota del diputado provincial Emiliano Balbín.

Palabras de los concejales salientes

Seguidamente, se escucharon las palabras de los ediles que dejaron sus bancas:

Tatiana Lescano: “Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”

La concejala Tatiana Lescano, emocionada y a modo de balance reseñó aspectos de la labor cumplida durante su mandato, y afirmó: “Concibo a la política como un acto colectivo y no individual”. Mencionó diversas áreas en las que trabajó, haciendo hincapié en lo relativo a las políticas de género y agradeció, entre otras personas “a Norma Gaído, al Partido Justicialista, a los compañeros que formamos el primer bloque de Todos, a la Mesa Sindical, a Pablo y Martín Garate, a los compañeros y compañeras de este Concejo, a Martín Garrido y a mi familia”

Andrea Montenegro: “Dejo abierto un camino para quienes me sucedan”

La psicopedagoga Andrea Montenegro agradeció a Pablo Garate, a Pity Federico, a Martin Garate y a todos y cada uno de los compañeros de su espacio político y “a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras y vecinos que me acompañaron con su voto en su momento”, Como balance dijo que “me resulta bastante positivo ya que fue un desafío muy grande al poder aprobar ordenanzas que iban en dirección de mejorar la calidad de vida como temas de violencia de género, salud, diversidad, niñez y adolescencia, educación, trate de ocuparme de temas que reportaran beneficios para la comunidad”.

Seguidamente, el secretario Martin Garrido leyó el agradecimiento de Sergio Pescader, quien no estuvo presente y a través de la lectura de sus palabras, reconoció la oportunidad de haber podido ocupar una banca reemplazando a Julio Federico, y agradeció a éste y a Pablo Garate, ya que más allá del trabajo son sus amigos, y sostuvo “Pablo, puedo decir que lo logramos y podemos trabajar por un desarrollo mejor”.

Sebastián Suhit: “Experimenté dos puntos de inflexión, el gobierno neoliberal y la pandemia”

“Es la culminación de un ciclo, en el que he trabajado responsablemente para acompañar los reclamos en la agenda pública, para garantizar derechos vulnerados y en ese tránsito experimente dos grandes puntos de inflexión; uno que se dio como consecuencia en la instauración de un gobierno neoliberal que endeudo al país, destruyó el aparato productivo. En ese momento, presente proyectos como promover la contratación de mano de obra local; nos atravesó la pandemia, y asistimos a restricciones de un mundo colapsado, en el que muchas personas perdieron su vida incluso en nuestro distrito”, afirmó y reflexionó: “nunca me he quedado en la crítica vacía, y creo que de cara al futuro tenemos que lograr los acuerdos para construir una mejor ciudad”, dijo el peronista Sebastián Suhit, al usar de la palabra.

Daiana De Grazia, en nombre de sus compañeros de bancada, Carolina Elisiri y “Peto” Fabiano, quienes no hablaron en el recinto, dijo que “hemos pasado muy buenos momentos de pensamiento, de reflexión, y pese a lo mucho que se ha dicho de nosotros, hemos tenido una muy buena forma de trabajo, con una palabra sensata en todo lo que se estaba discutiendo. Gracias a los dos, sabemos que no se van a ir, porque seguiremos trabajando juntos”, y sostuvo que “la etapa que viene será difícil, ante las dificultades que tendremos que enfrentar. A los que se quedan, sepan que trabajaremos juntos pensando en el bienestar de todos”.

Santarén: “me acerqué a la política porque vi mi imagen reflejada en el intendente Sánchez”

Francisco Santarén agradeció en primer lugar a su familia, y describió que su trabajo “fue con las instituciones desde el servicio, y Tres Arroyos me ha visto crecer, la gente me ha brindado el cariño y el respeto por mi arte; cuando me invitaron a formar parte del Movimiento Vecinal mis allegados me decían “estás loco” y yo dije que soy una persona tradicionalista y vi reflejada esa imagen en el intendente Sánchez, quien tiene una manera única de hacer gestiones y eso me llamo la atención para participar en política y recorrer lugares para solucionar problemas”. Reseño a su vez su colaboración en la Dirección de Cultura y los diversos aprendizajes a lo largo de estos años. “En este corto tiempo me dio un aprendizaje estar de la mano de Claudia Cittadino a quien agradezco, también a Luis Zorrilla, a Victoria Larriestra”, concluyó.

Luis Zorrilla y el recuerdo emocionado a Roberto Pissani y José Irusta

El vecinalista Luis Zorrilla, quien presidió la comisión de Hacienda, muy emocionado, se quebró al recordar a Roberto Pissani y al empleado municipal José Irusta, fallecidos en el transcurso de su mandato, y también se manifestó respecto a “momentos vividos, de aprendizaje, de búsqueda de consensos, creo que es un momento para agradecer más que para hacer un balance, agradecer a la Cámara Económica, a Guillermo Salim y Emiliano Podestá que me propusieron integrar la lista en 2017. También al partido, al Movimiento Vecinal por habérmelo permitido, un agradecimiento especial al señor intendente y a su equipo de trabajo que me han hecho parte de este gobierno; a los empleados de la municipalidad, porque cuando uno viene del ámbito privado hay una diferencia abismal con lo público y ellos fueron muy generosos al poder consultarlos y trabajar con ellos”.

Martín Garrido y una nueva etapa cerrada

“Finalizo otra etapa, esta vez como secretario y quiero agradecer a quienes me dieron esta responsabilidad”, dijo Martín Garrido al dejar su puesto al lado del presidente del cuerpo. Sostuvo que “fueron dos años difíciles, atravesados por la pandemia, en la que debimos incorporar la tecnología” y agregó que su mayor logro fue regularizar al personal del Concejo que estuvo precarizado y al que se lo pudo incorporar a planta permanente.

Werner Nickel: “No me voy, cambio de rol”

El presidente saliente, Werner Nickel, afirmó que “he finalizado estos dos años al frente del Concejo pero no me voy, cambio mi rol”, y he finalizado estos dos años al frente del C D y debo agradecer en principio a todos los concejales que acompañaron mi designación es un honor y un desafío el más importante políticamente hablando, agradecer a Martin mi secretario con quien tuvimos miradas diferentes al venir de espacios diferentes, agradeció a los empleados del concejo, Coca, Omar, Sebastian, Alejandra, a los concejales que dejan su banca, que han resignado parte de su vida personal para ponerse al servicio del vecino, a lso que vienen los insto al dialogo, a la búsqueda de consensos y a no perder de vista el bien común de todos los vecinos de Tres Arroyos.

Cuarto intermedio y aprobación de diplomas por la Comisión de Poderes

A continuación, se conformó la Comisión de Poderes, integrando la misma Groenenberg por Juntos, Victoria Larriestra por el MV y Tatiana Lescano por Juntos quienes en un cuarto intermedio examinaron los diplomas de los nuevos ediles, dándose lectura al reinicio de la sesión del despacho producido, aprobándose por unanimidad los mismos.

Recambio y jura

Seguidamente, se produjo el recambio de concejales, se designó a presidente y secretario provisional, que de acuerdo a la ley electoral ocuparon Marisa Marioli por ser la concejala de mayor edad de la lista ganadora y Cristian Ruiz en la Secretaría por ser el más joven; acto seguido, Ruiz tomó juramento a Marioli, quien ocupó el estrado y posteriormente fue Marioli quien le tomó el juramento a Ruiz, para dar lugar a continuación jurar los nuevos ediles, en este orden:

Carlos Paulino Ávila, Daiana Magalí De Grazia, María Claudia Diez, Facundo Elgart, Julio Sebastián Federico, Marcelo León y Paola Salerno.

Designación de autoridades

Al momento de designarse las autoridades, Daiana De Grazia propuso a para la presidencia a Martín Garate, para la vicepresidencia primera a Ana Soledad Cadenas y en la vice segunda a Juan Eduardo Gutiérrez. Para la Secretaría del cuerpo a Adriel Sorgue, lo que fue aprobado por mayoría, con el voto de Juntos y Todos.

El Concejal Nickel dijo que su bloque se abstuvo “no por cuestiones personales sino porque no ha tenido oportunidad de participar de la negociación y porque es parte de lo acordado entre los bloques de Juntos y de Todos”.

A solicitud de Ruiz, las flamantes autoridades ocuparon sus lugares.

Comisiones internas: definirán días y horarios en el transcurso de la semana

El concejal Nickel propuso que el establecimiento de día y hora del funcionamiento de las comisiones internas y la designación de las autoridades de las mismas se realicen durante la semana, para poder acordar con cada uno de los seis bloques con los que ahora cuenta el deliberativo, lo que fue aprobado unánimemente.

Para dar por concluída la Preparatoria, se arriaron las banderas, el Pabellón Nacional por el concejal Nickel y la concejala Marioli la Bandera Bonaerense.

