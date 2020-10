Concejo Deliberante de Monte Hermoso analizará el posible ingreso de propietarios no residentes

10 octubre, 2020 Leido: 40

Desde Radio Atlántica de Monte Hermoso, Marcos Puccia, aseguró esta mañana a LU 24, que el próximo martes el Concejo Deliberante de la localidad aprobará seguramente el ingreso de no residentes al lugar, que sean propietarios independientemente de la fase en la que su ciudad de origen se encuentre.



“La costa atlántica padece la pandemia y Monte Hermoso no es la excepción. Ha sido una problemática constante la de los no residentes con casa aquí, la mayoría de Bahía Blanca, en la lucha por venir a ver sus casas. Bahía tuvo varios altibajos en sus fases y esta ciudad decidió para no contagiar a su gente, cerrar sus puertas desde hace varios meses. Se tomó una decisión que pasará por el Concejo Deliberante a partir del próximo martes. Si se aprueba, en los próximos días se comenzará con los turnos para los no residentes y a partir del 26, ya se abre el ingreso para no residentes estén en la fase que estén. Es una previa a noviembre donde se dice que se abrirá todo de cara a la nueva temporada”, anticipó.

Indicó que actualmente la ciudad cuenta con un solo caso activo de coronavirus, y se convierte en el 8 caso en total. “Venimos bien, pero la economía lo sufre”.

Volver