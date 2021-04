Concejo Deliberante: “Es una casualidad muy especial que ningún funcionario puede venir” dijo Callegari

28 abril, 2021 Leido: 115

Luego de la reunión de la comisión de Obras Públicas y Seguridad, la concejal del Frente de Todos, Graciela Callegari, comentó sobre los temas principales analizados en el Concejo Deliberante, e hizo hincapié sobre la “casualidad” de que ningún funcionario haya podido acudir a las reuniones de comisión a las que fueron invitados.

En primer lugar Callegari indicó “se hizo un análisis sobre la situación de que ningún funcionario puede venir a las comisiones últimamente” y continuó “en las comisiones del concejo deliberante se han invitado a funcionarios para poder avanzar en muchos de los expedientes de tratamiento y es una casualidad muy especial que ningún funcionario puede venir por una u otra razón”.

En ese sentido, la edil de Todos, sostuvo que “esto pone al concejo deliberante en una situación compleja, cómo se funciona si los funcionarios no están dispuestos a brindar las opiniones o posicionamientos necesarios para avanzar en el tratamiento de los temas” y además, se refirió a que, por parte del ejecutivo “se pide consenso, acompañamiento, se dice que la política debe ser constructiva, pero no se aviene a que podamos trabajar, ni consensuar, ni construir sobre las propuestas que viene de diferentes sectores, muchos de los casos de vecinos o instituciones”.

Concretamente, comentó que en la reunión “se habló de esta dificultad, propia de una decisión del ejecutivo de no asistir a las reuniones de las comisiones”, de todas formas, manifestó que “el bloque oficialista tuvo la disposición de ir a conversar con los funcionarios y obtener la información, pero el resto de los concejales consideramos que todos debemos tener el derecho la posibilidad de preguntar y repreguntar” y remarcó “es muy importante la opinión de un funcionario para considerar si la propuesta es viable, si hay que introducirle modificaciones o cambiar el enfoque”.

Como conclusión sobre ésta situación, la edil de Todos, sostuvo “yo trato de pensar que la política necesita siempre ser proactiva y pensar hacia delante cómo construye respuestas a los vecinos, es significativo, o al menos es particular, que en las comisiones se viene dando esta situación de que los funcionarios no pueden venir, por lo menos es llamativo”. Y continuó “yo no haría taxativamente un juicio de valor sobre esto, sí planteo que cuando vos queres construir consensos tenés que generar situaciones de dialogo, y para hacer política hay que poder hablar con todos, yo espero eso de la política”. Para finalizar, afirmó que “creo que los funcionarios tienen la obligación de venir” y en ese sentido dijo “estamos intentando generar situaciones de trabajo sin tener que caer en interpelarlos en una sesión pública”.

Seguridad: Proyecto de alarmas vecinales

Otro de los puntos analizados entre los concejales en ésta comisión, fue el proyecto de alarmas vecinales presentado por el Frente de Todos. “Consideramos el proyecto de alarmas vecinales y ya organizamos la participación de empresas que tienen este tipo de proyectos, y los municipios que tienen esta experiencia para informarnos bien sobre la cuestión para poder darle curso a un proyecto”. Asimismo, explicó que “queríamos contar con la opinión del secretario de seguridad, que no ha podido venir” y agregó “mientras tanto vamos a hablar con los desarrolladores de los programas y con autoridades de municipios que lo tienen para poder avanzar en el tratamiento del proyecto”.

Callegari, comentó también que se analizaron de algunas respuestas a expedientes de limpiezas de basurales, de problemas que principalmente, los vecinos plantean a los bloques.

Finalmente, se le consultó a la edil, sobre la elevación del el pedido de Emergencia Económica y Emergencia de Salud, y expresó “sí sabemos del ingreso y los bloques lo analizaran y suponemos que ahí si vendría el ejecutivo a dar explicaciones y respuestas porque está interesado en que eso se resuelva, en nuestro caso recién estamos tomando conocimiento del expediente”.

Volver