Concejo: Diego Rodríguez explicó estimaciones presupuestarias para el Hospital Pirovano

1 diciembre, 2022

El director administrativo del Centro Municipal de Salud, Diego Rodríguez, concurrió a la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, a requerimiento de los ediles que analizan el Presupuesto 2023.

Luego del encuentro, habló con LU 24 y dijo que “como todos los años, mi idea es dar un pantallazo a los concejales respecto al Presupuesto del Hospital, he contestado a todo lo que me preguntaron, y quedo abierto a cualquier otra consulta que quieran hacer”.

“Normalmente la discusión pasa siempre por las mismas cuestiones” manifestó, y respecto a lo que pudiera suceder ante el incremento de casos de COVID y las alertas vigentes, Rodríguez dijo que “es muy difícil hacer una estimación y es una situación muy particular porque el año pasado hubo mucha demanda por la pandemia y en este Presupuesto no; a la hora de hacerlo tenemos que charlar con todos los servicios y pensar qué puede pasar, lo estimamos en 1600 millones para este año, con un 120% de incremento, aunque la estructura es muy similar, creo que es muy equilibrado”.

Volver