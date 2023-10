Concejo: editorial municipal y turismo en Balneario Orense, los temas de comisión

17 octubre, 2023

La Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo se reunió hoy con el periodista Omar Alonso, que pide reflotar la ordenanza 6469 que propuso, en 2013, la creación de una editorial municipal; y con fomentistas de Balneario Orense, a quienes se brindaron respuestas respecto de planteos que se hicieron efectivos en un encuentro anterior con los ediles, llevado a cabo en esa localidad costera.

“Habíamos citado a dos personas que acercaron su inquietud sobre el tema editorial y la visibilización y recursos para diversos proyectos artísticos, haciendo uso de la Banca Ciudadana. Se acercó Alonso, que expuso su inquietud, y analizamos la ordenanza sobre la editorial que requiere quizá aggiornarla, pero en principio es una ordenanza que nunca se puso en práctica por parte del Ejecutivo, así que en este momento de coyuntura tampoco se puede dictaminar, o sea, manifestar que de conformidad vamos a adherir totalmente sin que el Ejecutivo pueda después darle intervención. Por eso nos pusimos a disposición para evaluar tanto las modificaciones que requiera esta norma como otra también vinculada a proyectos artísticos, por lo que consultaríamos también a Alonso que tiene algunas ideas al respecto”, indicó la concejala Marisa Marioli, que preside Turismo.

A los fomentistas que se acercaron a la sede legislativa, Adolfo Morales y Cecilia Vizcaino, se los informó acerca de lo tratado con el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, y con el subdelegado Rubén La Canale, en la primera convocatoria de la Mesa de Trabajo en Turismo.

“Teníamos algunas apreciaciones con respecto al tema de la bajada, de la ampliación de una zona recreativa, por la que aún no tenemos respuesta, y no se ha consultado como pedimos al Cuerpo de Guardavidas. Lo que sí observamos en los últimos días es que se dio comienzo a la limpieza del predio correspondiente a la ordenanza del espacio verde del Balneario Orense que fue votada en la sesión realizada en Orense el año pasado y no había sido hasta el momento tenido en cuenta. Como dice esa normativa, se incluye el trabajo en conjunto con la Asociación de Fomento del Balneario, con los vecinos y con la Comunidad Educativa de la Villa Balnearia, así que a propuesta de uno de los miembros de la Asociación de Fomento se va a pedir a integrantes de Turismo o de Paseos Públicos, o la dependencia que el Ejecutivo considere, un diseño de cómo comenzar a hacer efectiva esa ordenanza para que en la próxima temporada los vecinos puedan ir a pasar el día en caso de inclemencias del tiempo, porque es un espacio para eso, gratuito y libre para quienes quieran pasar el día cuando no se pueda aprovechar el Balneario”, agregó Marioli.

También se conversó sobre el relevamiento efectuado por el anterior director de Turismo en torno a la última temporada, y se puso a disposición una encuesta diseñada en conjunto con especialistas, “para obtener algunos datos más, consultar en lugares de alojamiento como campings, casas en alquiler, y una vez finalizada la temporada, también con ayuda especializada, poder hacer un análisis de los resultados. También en la misma Comisión se planteó agregarle a esto que habíamos armado un código QR, y ofreceremos la encuesta a las otras localidades balnearias”, concluyó.

