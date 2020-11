Concejo: El Polideportivo, nuevamente en el centro de la polémica

En la sesión ordinaria correspondiente a este jueves del Concejo Deliberante, que duró más de 5 horas, uno de los puntos sobresalientes de la discusión entre oficialismo y oposición estuvo vinculado un expediente enviado desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos, que elevaba el Contrato de Comodato para ceder a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires del Polideportivo Estadio Municipal ubicado en calle La Rioja nº 99, para la realización de actividades de educación física de varios establecimientos escolares de la ciudad.

Fundamentó la iniciativa la concejal vecinalista Victoria Larriestra, quien expresó que “el comodato cede a la Dirección General de Cultura y Educación para el desarrollo de las actividades mencionadas, por parte de alumnos de distintas instituciones educativas de nivel secundario y del CEF Nº 4, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas y de 13 a 21, con un porcentaje de ocupación del cien por ciento”.

Las dudas de Callegari

Contestó inicialmente desde Todos, Graciela Callegari, quien sostuvo que “no estaba claro el acto” de ratificación del comodato, ya que el terreno donde fue construido el Polideportivo ya pertenecía al organismo provincial, teniendo en cuenta que era un solar cedido por el municipio oportunamente a la Unidad Académica, (Ex. Colegio Nacional) para el desarrollo de las clases de educación física para salvar el error de haber otorgado un lugar que pertenecia al establecimiento a una entidad deportiva”, cuestionando asimismo que el gasto de 20 millones de pesos en la construcción del Polideportivo se podrían haber mejorado varios establecimientos escolares”, a la vez que historió las idas y vueltas que tuvo el tema, incluido “un reconocimiento hecho por el intendente y la entrega a la Unidad Académica, y la Provincia hizo uso de esta cuestión para permutar los terrenos, ante un hecho involuntario; hay una ordenanza que autoriza la firma de la permuta al intendente, el comodato está mal encausado”. También se preguntó si se desconoce lo actuado por la Municipalidad o el Consejo Escolar, por lo que la disponibilidad pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación”.

“Adolece de claridad”

“Adolece de claridad sobre lo actuado y no se pueden dar precisiones porque no se puede ver el expediente, hay ocupación por parte dela Dirección de Deportes, y ahora llega a este Concejo. Que se pretende ? Nuestra función es bregar por los vecinos y en este caso por una escuela. Donamos un terreno para subsanar el error, dimos posesión, construimos un polideportivo y ahora lo llamamos Polideportivo Municipal, y ahora les decimos que le vamos a prestar en comodato ?”, expresó.

Nuevamente la concejala Larriestra justificó el pedido, al hacer referencia a un informe de la Inspectora Jefe Distrital, donde indica que “se gestione y fomente la utilización de los espacios para que todas las instituciones puedan acceder a la mejor calidad educativa” y mencionó, que, en campaña electoral, la candidata a intendente del espacio político de Callegari “iba a utilizar ese lugar para construir un natatorio, lo que no se podría hacer si no es municipal”.

Callegari tomó distancia y dijo que había hablado “jurídicamente “y que “no había querido traer la política partidaria sino de los compromisos tomados con la educación de una institución, sino tendría que decir que la inauguración fue un hecho político; todos nos llenamos la boca diciendo que la educación debe estar por encima de muchas otras cosas y que sea política de Estado. Tengo las actas e instrumentos de escritura, hay algo que no sabemos en el medio, tenemos más preguntas, para que se explique en base a que instrumento se hace esto, porque entra en contradicción con la actuación de este Concejo que ya se expresó en ordenanza sobre esta cuestión, por lo que creo que en principio no tendría que venir el comodato al Concejo; esto no le hace bien ni a la educación ni a los vecinos ni ala política”.

“Ticho” pide cuarto intermedio

Desde Juntos por el Cambio, el presidente de la bancada, “Ticho” Groenenberg “pidió un cuarto intermedio antes de votar”.

Cittadino: “Las parcelas están a nombre de la Municipalidad”

Claudia Cittadino sostuvo a su momento que “La política se mete en todos los ámbitos, y no es política partidaria; las parcelas están a nombre de la Municipalidad de Tres Arroyos y requieren el convenio para que se pueda utilizarlo por parte de la Dirección General de Cultura y Educación, ya que se requiere de este convenio para hacer los seguros de los chicos; esto en algún momento se regularizará. Mientras tanto los chicos tienen un lugar para hacer educación física en un lugar, mientras se regulariza el tema”.

Fabiano: “Aprobamos pero dimos otras alternativas oportunamente al Polideportivo”

Fabiano de Juntos por el Cambio manifestó que “nuestro bloque hablo largo y tendido sobre el tema, siempre manteniendo una posición, la que no nos acompañaron desde el primer día; pedimos la titularidad de dominio y presentamos propuestas alternativas. No fuimos acompañados. Nos acusaron de haber abandonado la infraestructura de las escuelas y si lo invertido se hubiera usado en otro sentido, no habrían los problemas de hoy en las escuelas; hoy el poli es una realidad, la infraestructura está, pero la titularidad de dominio no la vimos nunca; una plancheta es una identificación catastral, y desde nuestro bloque entendemos que todas las escuelas puedan funcionar en el lugar. Tenemos dudas sobre la titularidad de dominio y si no está, se cae el comodato y la Provincia lo dispondría, por ser titular de dominio, y debería generarse un nuevo comodato. Desde nuestro bloque sabemos que lleva tiempo adaptar las circunstancias, por lo que haciendo, la salvedad vamos a acompañar este comodato y si algo no se informa se podrá adaptar pero no por culpa de nuestra oposición para que no se puedan dar las clases. Se aprobó por mayoría, sin el voto del bloque de Todos.

Otros puntos tratados y aprobados

* Inicialmente se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

* No asistió el concejal peronista Martín Garate, y por la plataforma Zoom, por encontrarse en aislamiento, lo hicieron los concejales Daiana De Grazia y Roberto Fabiano, ambos de Juntos por el Cambio.

* Se aprobó facultar al Ejecutivo contraer el empréstito por 70 millones de pesos con Banco Provincia, destinado a compra de dos camiones y dos motoniveladoras, destinadas a incrementar el trabajo de cuadrillas de Obras Públicas en calles no asfaltadas.

*Por mayoría y sin el voto vecinalista, se aprobaron modificaciones a la Ordenanza sobre Acceso a la Información Pública.

* Aprobaron la adhesión a la Ley de Emergencia de Asociaciones Civiles, que incluye a Centros de Jubilados, Clubes y otras asociaciones comunitarias afectadas económicamente por la pandemia ante el insoslayable rol que tienen en la comunidad.

* Se creó un sistema de identificación de tranqueras seguras en inmuebles suburbanos y rurales, que se aplicarán mediante geolocalizaciones por GPS para dar mayor seguridad en los campos.

* Incorporaron al Código de Edificación la instalación de detectores de monóxido de carbono y la realización de campañas preventivas por parte del municipio. La obligatoriedad se condiciona a la disposición de equipos disponibles.

*Implementaron la obligatoriedad de realizar en todo el distrito, cursos de Primera Asistencia y RCP para personal de emergencias médicas en todo encuentro deportivo.

* Aprobaron por mayoría, sin Todos, la continuidad por un año del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud designado el 9 de septiembre.

*Se creó el Programa Municipal de Salud Menstrual.

*Se cambió la denominación de la Mesa Intersectorial de Mujeres, la que se llamará de ahora en más Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad, generando acciones conjuntas para prevención de violencias por razones de Género en escuelas y espacios públicos.

*Crearon en el Distrito de Tres Arroyos la “Fábrica Municipal de Briquetas” para generar energía biocalorífica que funcionará en el área de Desarrollo Social que implementara las características de la fábrica y formara parte del Banco Municipal de leña y se repartirá con la misma.

*Solicitaron la instalación en cada parada de observación de guardavidas de un desfibrilador externo automático.

*Se pidió al Ejecutivo arbitre los medios necesarios para reparar la Plaza Almirante Brown de Reta.

*Solicitaron poner en marcha el “Programa Municipal de Control de Calidad de Agua de Red”.

*Pidieron que se constituya con urgencia la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo de Financiamiento Educativo que desde su aprobación no ha sido aún convocada.

* Reiteraron el envío de los expedientes de las licitaciones durante el año 2020 a la Comisión correspondiente por parte del Ejecutivo, y varios informes respecto a diversas ordenanzas, donde se produjo un intenso cruce entre las concejalas Lescano y Cittadino, que se desarrolla en nota aparte.

*Reclamaron la vigencia de la Ordenanza que crea el “Registro Sacayàn”

*Solicitaron informes en relación al Programa provincial. “Catálogo Turístico y Cultural”.

*Reclamaron nuevamente la puesta en funcionamiento del Foro Municipal de Seguridad.

*Aprobaron solicitar el mantenimiento de las bajadas de playa de calle 11 y Costanera en Claromecó y frente al Camping del Médano 40 en Balneario Orense.

*Solicitaron al Jefe de Gabinete respuesta de una nota respecto al importe de 8.500.00 pesos recibidos de Nación en el marco del Programa del Banco de Maquinarias, si fueron entregadas las mismas y si se realizaron las capacitaciones, y reclamaron los informes prometidos por el Secretario de Desarrollo Económico.

*Solicitaron a la Secretaría de Gestión Ambiental para que proceda a la limpieza de basurales a cielo abierto ubicados al margen de Ruta Provincial Nº 85 en dirección hacia Indio Rico.

Pidieron al Departamento Ejecutivo para solicitarle realice el mantenimiento al Espacio Saludable ubicado en Balneario Orense.

*Reclamaron medidas necesarias para erradicar escombros depositados en el cauce del tercer brazo de los Tres Arroyos en el interior del Parque Cabañas.

