Concejo en campaña: De Grazia y Garate se cruzaron fuertemente en homenaje a Alfonsín

12 octubre, 2023

El pedido de colocación de un busto en homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín en la plazoleta que lo recuerda en Plaza San Martín, gestado por el secretario del Concejo, Adriel Sorgue, derivó en una fuerte discusión entre la concejala de Juntos y presidenta del Comité Enrique Betolaza de la UCR tresarroyense, Daiana De Grazia y el presidente de cuerpo Martín Garate.

Al momento de fundamentar el proyecto desde la bancada de Juntos, De Grazia usó de la palabra en un encendido discurso de campaña, hizo referencia a lo sucedido con el ex jefe de gabinete provincial Martín Insaurralde, cargó duramente contra el actual gobierno, y sostuvo, entre otros dichos que la llevaron a tiempos de pandemia, en los que hizo referencia “al vacunatorio Vip y a la excarcelación de presos, que su gobierno, señor presidente dejó en libertad” asegurando que “la mafia se apoderó de Argentina, destruyendo la base de la sociedad” e invitó al presidente del cuerpo a que bajara a su banca “para ver como defiende esta boleta ya que todos ustedes también fueron responsables, como lo que sucede con el narcotráfico en Rosario, con el caso de “Chocolate” –el caso de los cobros con tarjeta ocurrido en la Legislatura provincial- e involucró al diputado Cuto Moreno, al mencionar que “parece que estaba de licencia”.

Garate tomó el guante, bajó a la banca, y le contestó, afirmando que “lo que acaba de hacer De Grazia es actuar de mala fe, le permití que expresara un proyecto que no tiene nada que ver con lo que se está tratando que es el reconocimiento a Raúl Alfonsín: creo que si Alfonsín se despertara y viera el comportamiento de algunos radicales se agarraría la cabeza”.

“No se pude decir cualquier cosa en cualquier momento; la concejala De Grazia habló de Raúl Alfonsín, prócer de la Democracia, pero no salió a defender cuando algunos concejales de su bloque defendieron a los militares; no la vi aclarar un delito reconocido por alguno de los integrantes de JXC de los aportes irregulares; no la vi cuando integrantes de su bancada decían que las vacunas eran veneno e instaban a no vacunarse; no la vi llenarse la boca y pedir como hizo nuestro gobernador pedir la renuncia de alguien que cometió un ilícito, no como ellos que siguen defendiendo a Millman”, dijo.

“Lamento mucho ya que no tiene que ver con el reconocimiento a Alfonsín y decir que la violencia ha sido cuestiones de este gobierno, e inclusive hizo referencia a un legislador por lo que la invito a hacer una denuncia, no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento- reiteró- recién hablo de la inflación; tengo un enorme respeto por el alfonsinismo pero si quiere que hablemos de inflación, no es el recuerdo que quiero tener de Alfonsín; recuerde también la crisis del 2001 que generó violencia y generó muerte, y ese era su gobierno, concejala”, manifestó.

“Qué tiene que ver el vacunatorio vip con el recuerdo de Alfonsín?” se preguntó Garate y afirmó “eso lo resolverá la Justicia; ella no reconoció el enorme esfuerzo sanitario que se hizo en pandemia: no voy a usar a los muertos para la campaña pero si le voy a pedir que ratifique o rectifique los dichos que acaba de decir de todos nosotros, no se puede decir gratuitamente que estamos vinculados con el narcotráfico y no solo de mi bloque político sino del vecinalismo y de todos los concejales; si dice que el Diputado Cuto Moreno cometió un ilícito, que vaya y lo denuncie, pero no se puede decir cualquier cosa; yo he sido crítico del gobierno municipal pero nunca imputé de un delito a ningún funcionario”.

“Lo que hizo es hacer trampa, la desafío y le pido que el día martes traiga el listado de presos que fueron excarcelados por este gobierno, y me extraña que como abogada no sepa que la excarcelación es potestad del poder Judicial, le recomiendo que lea el Código Procesal Penal”, dijo.

Lamento el inicio dela sesión y quiero pedir disculpas a todos aquellos radicales que tienen una devoción por Alfonsín pero quiero que sirva de enseñanza a las nuevas generaciones que no se hace política asi, pero que no vincule a este bloque en actividades e incluso se refirió y no se lo voy a perdonar nunca, a mis hijos”, sostuvo Garate.

“Yo tengo respeto ética y moral y la desafío a que haga una denuncia y si no lo hace yo voy a hacerle una denuncia porque involucró a la memoria de las personas que han pasado por este Concejo y si no ratifica o rectifica yo le voy a hacer una denuncia penal, la hago responsable”, expresó.

De Grazia nuevamente en uso de la palabra, dijo que “de ninguna manera me voy a desdecir sobre los hechos que fueron realizados en estos cuatro años de este gobierno populista, que se hagan cargo de una vez por todas del desastre que están dejando”.

“En ningún momento dije que los concejales estuvieran involucrados y lamento haber usado este momento que tendría de ser un momento de alegría por la figura de Alfonsín”, afirmó.

Garate le contestó y la conminó: “si la concejala tiene pruebas que vaya a la Justicia porque si no son cosas que se dicen en campaña pero decir que el Ejecutivo excarceló presos, ¡por favor!. Nombrar personas, ensuciar a otras personas es gratis, y quiero decirle que no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento porque la concejala desconoce lo que se llama afectación al honor, me llama la atención que siendo abogada lo haga. Tengo mucho respeto por el candidato a intendente de Juntos por el Cambio pero nunca haría ello, evidentemente estamos inaugurando una nueva forma de hacer política; decir cualquier cosa sin fundamento y desconociendo las normas; esto seguramente va a quedar en el olvido pero yo que me estoy yendo del Concejo les voy a dejar un recado a mis compañeros para que le pidan explicaciones, pero le aconsejo que lea el Código Procesal; no hagamos cualquier cosa por un voto”.

Tratando de calmar las aguas, pidió la palabra Graciela Callegari, quien afirmó “No me voy a referir a lo lamentable de lo que hemos escuchado, es una mezcla ,como la biblia y el calefón, yo conozco al secretario autor del proyecto desde hace mucho tiempo como militante y he compartido participación estudiantil tengo un profundo respeto por su militancia y por su ética política y leer su proyecto habla de su posicionamiento y quisiera rescatar eso, porque Alfonsín no se merece lo que acabamos de escuchar. Yo vote por primera vez en el 83 y celebro que haya cerrado los procesos de las dictaduras cívicas militares y celebro porque Alfonsín empujó para que la Democracia se afianzara en este país y no lo tuvo fácil porque tenía enfrente a quienes hoy agitan las mismas cuestiones que en ese momento. Lo insultaron, lo silbaron muchos de los que hoy conforman la coalición pero Alfonsín emerge de la situación”.

“El peronismo lo va a acompañar porque el peronismo lo acompañó en vida, y muy distinto seria el tiempo si Alfonsín estuviera construyendo la fortaleza política con alguno de los nuestros. Celebramos que tenga su reconocimiento en esta plazoleta por la que el camino cuando vino para celebrar los 100 años e inauguró la obra del Departamento de Aplicación. No está bien usarlo para la cháchara barata de la campaña política. Alfonsín es un prócer y sinceramente creo que rescatar lo que él fue el presidente que soportó levantamientos militares, inicio el juicio a las juntas militares, pensó en un futuro de América Latina unida, me parece que él tuvo que recuperar la Democracia luego de la terrible catástrofe de la guerra de Malvinas, son profundos dolores que el intentó encausar con diálogo”, agregó.

“Aunque no pudo resolver los problemas de la economía que aun hoy están sin resolver, recuerdo que terminaba su discurso recitando el preámbulo de la Constitución porque era su bandera y lamento lo que pasó hoy. No nos equivoquemos: Alfonsín encarna una idea de la Argentina que muchos peronistas compartimos por lo que esta bancada apoya este proceso y celebra que tenga su busto en la plaza”, finalizó.

El resto de la sesión incluyó la aprobación de las comisiones de Familia, Obras Publicas, Legislación y Medio Ambiente.

De la Comisión de Familia, se aprobó la creación de Coworking o Espacio Común de Trabajo Municipal, para trabajadores independientes.

De la de Obras Públicas, la creación de un área de vivienda social y hábitat en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos.

También se aprobó la creación de una comisión autárquica de los servicios sanitarios para controlar construcciones clandestinas y asesorar al Ejecutivo para que se cumplan las normas de calidad de agua y generar un plan director con especialistas y un auditor interno, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades.

La problemática ambiental en Reta volvió al recinto de la mano de Juntos, quienes pidieron unificar el tratamiento de la ampliación de zona de la Albufera y zonas medanosas para la protección del ambiente, y crear de manera urgente un nuevo planeamiento urbano.

En los asuntos entrados, se aprobaron los mismos: inicialmente se solicitó al Ejecutivo informe sobre acciones para dar cumplimiento a la resolución de insalubridad de empleados de sectores del Hospital Pirovano; el envío de la copia de pliegos de licitaciones de paradores en Reta, que se arbitren los medios necesarios para construir bajadas accesibles en las localidades balnearias del distrito; el pedido de informe al delegado director de Claromecó sobre el Estado de la Colonia de Vacaciones Feliz Larsen en esa localidad, teniendo en cuenta que será el alojamiento de los efectivos policiales del Operativo Sol; el mantenimiento de la bajada de la calle 30 de esa localidad balnearia; el pedido de envío de información sobre distintas cuestiones requeridas desde el legislativo y también sobre la implementación de la denominada Ordenanza Sacayán.

No estuvieron presentes, por cuestiones personales, las concejales Marioli, Cittadino y Salerno. En tanto, se aprobaron las licencias de Carlos Ávila, del 12/10 al 19/10 y de Soledad Cadenas, del 24/10 al 31/10.

Volver