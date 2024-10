Concejo: En Extraordinaria aprobó compra de cemento y subsidio provincial para obras

10 octubre, 2024 0

El Concejo Deliberante trató en Sesión Extraordinaria este jueves la licitación para la compra de 1000 toneladas de cemento y la ratificación del convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia para la adquisición de materiales destinados al pavimento urbano en Tres Arroyos y las localidades.

El cuerpo sesionó con 17 concejales ante la ausencia de la concejala Daiana De Grazia por motivos personales.

Luego de considerar si estaban dadas las condiciones para la convocatoria, la que resultó aprobada por unanimidad se trató el primer punto, referido a la compra de materiales afectados a la planta dosificadora de hormigón, autorizando al DE a adjudicar al único oferente que se presentó para la compra de 1000 toneladas de hormigón.

“Queremos destacar la voluntad política que ha tenido la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio por poder permitir la sesión”, dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Alejandro Barragán, y luego expuso sobre la licitación llevada a cabo el 30 de septiembre “cuando tomamos conocimiento que había un solo oferente para la compra del cemento”, y dijo que “al dia siguiente se presentó la Secretaria Paola Salerno quien brindó las explicaciones para que podamos tratar el tema. La compra tiene un precio más bajo que el ultimo que habíamos pagado y la compra fue mayor al volumen normal por las obras en marcha y porque se haría un doble turno de acuerdo al avance de las mismas”.

“Se está cumpliendo con el compromiso de pavimentar las 120 cuadras y realizar cordón cuneta”, dijo y luego dio lectura “para que los vecinos tengan conocimiento de cómo está trabajando la Secretaría”, del detalle aportado por la Secretaria Paola Salerno sobre las obras, mencionando el plan quinquenal de pavimento proyectado por el anterior gobierno, y habló sobre “el aumento de los valores de los contratos, y para poder continuar ,se hacía necesaria la compra de 1000 toneladas de cemento”, detallando seguidamente las cantidades utilizadas en obras de pavimentación, bacheos, cordón cuneta, badenes y veredas en distintos puntos de la ciudad, y también la provisión a la bloquera municipal y a las delegaciones.

El concejal vecinalista Marcelo León dijo que “más allá del apuro que tenga el Ejecutivo para que salga una ordenanza, las mismas siempre vienen muertas, no tienen explicación y tampoco tenemos acceso al RAFAM”.

“Los funcionarios suben cuando necesitan explicar algo urgente: pero no se especifica en esta información que dio Barragán” y agregó “no podemos aprobar las cosas sin saber lo que estamos aprobando porque vienen vacías sin fundamento solamente piden aprobarlas. Vamos a acompañar, porque la obra de asfalto la iniciamos nosotros, y es necesaria para los vecinos porque merecen que se siga trabajando al mayor ritmo posible. No podemos ser necios como oposición y poner palos en la rueda, lo que no vamos a hacer es pedir la información otra vez, y también pedimos que esté abierto el RAFAM para poder tratar el Presupuesto”.

Desde Juntos, Marisa Marioli explicó que “si bien consideramos que es muy necesaria la compra de materiales para la planta ,no estoy en condiciones de responder positivamente porque la licitación no ha reunido las condiciones respecto a la publicación, lo hemos manifestado en la Comisión y se siguió avanzando, no obstante, en la licitación”, e hizo referencia a la ley de Etica Pública sobre los principios de publicidad igualdad y razonabilidad.

“No vamos a votar todos de la misma forma en este bloque, respondiendo a la necesidad que se hagan las cosas como deben ser en los medios de comunicación por lo que no estaremos en concordancia todos en la votación a favor en este momento”, sostuvo.

Se sumó Agustín Rossi y manifestó: “estamos comprando de una vez lo que se compró en todo el año y representa133 millones de pesos, y sería muy sano que los expedientes vengan prolijos porque no teníamos un detalle de lo que estábamos comprando. La comunicación se hizo en un portal bastante desconocido, no se hizo en LU 24 ni en La Voz del Pueblo, lo que hace que sea complejo; si fuera cemento para la planta no aprobaríamos, pero estamos hablando del cemento de la gente, por lo que vamos a votar de distinta manera. Bajo estas circunstancias no vamos a tratar el Presupuesto, por lo que pedimos que modifiquen la metodología de trabajo que vienen teniendo hasta esta altura del año” advirtió.

Eduardo Giordano sostuvo brevemente que “se han cometido desprolijidades y nos parece que entre dos males el menor es un bien: no estamos hablando de sospechas porque es un proveedor habitual”.

Desde el vecinalismo, Roxana Calvo insistió en que “se detalla con cierta vaguedad el informe, pero creo que no se debe confundir a la gente con un detalle que no termine siendo tal, y no se especifica con claridad lo que estamos tratando hoy”.

Seguidamente afirmó: “los concejales representamos a la gente y tenemos que llevar claridad en la información. Nos llegó información que se está llevando cemento hacia otras obras, como a lo que fue el Centro Estrada, es algo que debe pasar por el Concejo y no tenemos que enterarnos por los vecinos. Queremos que empiecen a trabajar con transparencia y claridad para trabajar por un Tres Arroyos mejor”.

El expediente finalmente se aprobó por mayoría con los votos de Unión por la Patria, Movimiento vecinal y parte de Juntos por el Cambio.

Luego se trató el segundo punto del Orden del Día que solicitaba la ratificación del convenio por el subsidio a la comuna para financiar el proyecto de construcción de pavimento en cuadras de la ciudad y localidades del distrito.

“De la misma forma que en el punto anterior manifestamos nuestra posición y queremos repetir que nunca vamos a estar en contra del financiamiento que tenga el municipio. Siempre hemos apoyado a esta gestión y a la anterior; vamos a apoyar el proyecto ratificando el convenio porque es beneficioso para los vecinos de Tres Arroyos, porque somos la voz de ellos y es por ello que nunca vamos a dejar de apoyarlo, siempre que estén dentro de la ley”, dijo Marisa Marioli desde Juntos, adelantando la votación de la totalidad de su bloque.

Finalmente y antes de la votación, el concejal peronista Facundo Elgart, agradeció y aclaró que “el subsidio es de parte del gobernador Kicillof y de su ministro Gabriel Kaopodis por lo que quiero agradecer, no así al Gobierno Nacional”.

Se aprobó por unanimidad.

