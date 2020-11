Concejo Estudiantil: el bloque Sociodigitales se prepara para las sesiones virtuales

Durante este jueves y viernes, se desarrollarán de manera virtual las sesiones del Concejo Deliberante Estudiantil luego de haberse concretado las primeras reuniones de comisión entre el lunes y martes de esta semana.

En este sentido, Zoe Llanos, desde el bloque Sociodigitales, compuesto por alumnos de 5° año de la modalidad “Sociales” de la Escuela Secundaria N° 2, informó que “es una experiencia hermosa y estamos trabajando con todo. Presentamos tres proyectos, uno de resolución, uno de ordenanza y otro de comunicación”.

Sobre el Proyecto de Resolución, explicó que “nuestro bloque propone la adhesión a la sanción de proyecto de ley presentado a la Honorable Cámara de Diputados para que incluya la lengua de señas de manera obligatoria en el currículo escolar argentino”.

En tanto que sobre el proyecto de comunicación sostuvo que “se toma necesidad de ampliar los canales de comunicación acerca de la violencia por razones de género en el Distrito de Tres Arroyos y consideramos que al estar en un contexto de aislamiento es aún mayor la necesidad de difundir de manera reiterada y notoria las vías de contacto para casos de violencia por razones de género”.

Al referirse del proyecto de Ordenanza, Zoe destacó que es “el más importante y que vamos a defender a muerte”, y que el mismo trata de “tener una comunicación más dinámica entre el Municipio de Tres Arroyos y sus ciudadanos a través de una herramienta digital y al instante, cuando así lo requiera como el uso de aplicaciones de celulares”.

“Se trata de la app Tresa Digital que une vías de contacto directas entre el Municipio e instituciones estratégicas”, explicó al tiempo que agregó que “es una nueva experiencia ya que no estamos acostumbrados a esto pero es igual de linda que si fuera presencial. Todavía no tenemos en claro el premio final que se va a dar, la experiencia para nosotros sería estar, el premio después se verá”.

Para los interesados en consultar la app, Zoe dijo que “está el enlace en nuestra página de Instagram Sociodigitales, todavía el observatorio no está en funcionamiento pero se la pueden descargar para probarla”.

“Nuestra profesora de Geografía nos planteó a principio de año, al principio se habían anotado demasiados de nuestros compañeros y fuimos quedando los que realmente nos interesaba esto, estamos trabajando a full”, comentó, al tiempo que destacó el trabajo de las profesoras Mariel Díaz y Lorena Gallardo.

“Este jueves y viernes se desarrollarán las sesiones que serán transmitidas por streaming y estamos muy ansiosos”, finalizó.

